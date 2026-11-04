Raphinha no quiere hablar de fútbol y Flick lo entiende: "﻿Lo que ha pasado en Tenerife le ha afectado, es una tragedia"

El brasileño recuerda a Miguel de Jesús, futbolista del Tenerife fallecido esta mañana, admitiendo que "ha sido muy duro" enterarse del fatal desenlace y su entrenador confirma que estaba "afectado"

Hansi Flick, técnico del Barcelona, ha analizado el gran triunfo de sus jugadores ante el Aston Villa. "Era muy importante que hoy defendiéramos juntos, compactos. La última línea ha estado a un nivel increíble. También Joan García. Si te fijas en la edad, cómo han jugado los jóvenes... me alegra", ha reconocido el alemán en los micrófonos de Movistar.La única nota discordante del partido la ha dejado Rodri, que tuvo que ser sustituido al descanso por unas molestias. "Tenía una pequeña molestia, pero está bien, hay que esperar a mañana. El resto de cambios, Brian Fariñas ha hecho un partido bueno. Raphinha ha trabajado duro y le dimos un poco de descanso", ha confirmado.

Un juego práctico pero efectivo

"Jugamos contra un muy buen equipo, y queríamos presionarlo. Lo importante también es cómo hemos defendido, la confianza con y sin balón".

Que opina de la victoria

"Era importante, son un gran equipo, hemos defendido bien y estamos felices con lo que hemos visto en defensa. Todos han dado lo máximo para terminar con la portería a cero. Estamos contentos por la victoria".

Qué sensaciones le deja

"Todo el mundo ha estado increíble, hemos sido muy compactos, hemos defendido muy bien. Ha sido increíble".

Cómo ha visto a Raphinha

​"Lo que ha pasado en Tenerife le ha afectado. A todos. Mis condolencias a la familia, al club, amigos... a todos. Es una tragedia. Y le ha afectado. No estaba incómodo por la sustitución, es lo que puedo decir. Hay que estar ahí y seguir el plan. Somos todos humanos. A él le ha afectado".

Buena reacción tras caer ante PSG y Real Madrid

"Lo más importante en el fútbol y la vida no se trata de errores sino cómo evolucionas. Hoy hemos ido a por la siguiente situación. Es importante mantener la calma y centrarse en el plan del partido".

​La racha de Raphinha

​"No tengo ninguna duda de que está en un muy buen momento, y si está en forma, si vuelve bien tras el parón, será bueno para él y para nosotros. Es fantástico. Le deseo lo mejor. Si hace las cosas bien, nos beneficiamos todos".

La entrada de Marc Bernal

​"Frenkie viene de lesión, jugó de central contra el Alavés y Bernal ha jugado muy bien cuando ha estado en el terreno de juego".

Raphinha: "Hoy no es día para hablar de fútbol; fuerza para la familia de Jesús de Miguel"

Raphinha, bigoleador en la victoria ante el Aston Villa (3-0) de este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, afirmó que hoy "no es un buen día para hablar de fútbol", debido al fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.

"No me gustaría hablar de fútbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia Jesús. Descanse en paz", respondió el jugador brasileño en declaraciones a Movistar+.

Raphinha insistió en que "no es un buen día para hablar de fútbol" y declinó hacer declaraciones sobre el partido. "Nos puede pasar a cualquiera. Ha sido muy duro cuando hemos visto la noticia. Es complicado. Vas a jugar partido y te puede pasar lo mismo", lamentó.

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.