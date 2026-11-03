Barcelona 3-0 Aston Villa: Exhibición del Barça de la mano de Lamine Yamal y Raphinha

Los goles del español y del brasileño dieron un solvente triunfo a los azulgranas, que pudieron golear mucho más de nos ser por la buena actuación de Suzuki

Exhibición del Barcelona que vuelve a recuperar la sonrisa en Europa y a dejar claro que todavía tiene mucho que decir en esta Champions. Barcelona y Aston Villa saltaron al Camp Nou en un estampa inédita, sin el himno de la Champions League sonando por megafonía en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. Tras ello, un minuto de silencio que dio paso al fútbol, aunque la realidad es que el día pedía otra cosa.

El balón echó a rodar con un Barça muy intenso en la presión, a sabiendas de que al conjunto de Unai Emery le gusta salir con el balón jugado desde atrás y casi en las primeros intentos, el Barça iba a sacar petróleo de ello.

Joao Gomes regalaba el balón a Lamine Yamal en el intento por sacar el balón con un pase horizontal y el '10' azulgrana no iba a perdonar, control, perfilación y para adentro. Disparo ajustado con la pierna izquierda ante el que nada pudo hacer Suzuki.

Se adelantaba el Barça a los siete minutos de partidos presumiéndose un partido más plácido pero nada más lejos de la realidad. El Aston Villa se rehízo y buscó la portería de Joan García, con disparos de Cash y Manzambi que no cogieron portería, pero cuando sí lo hizo, apareció Joan García para negarle el joven al talentos futbolista suizo.A continuación pudo ampliar la renta el Barça en un nuevo error de los ingleses a la hora de sacar el balón jugado desde su área, Suzuki comprometía a un compañero con un pase que ganaba el Barça, acababa en las botas de Gordon pero Suzuki enmendaba su error con una gran parada.

Y si Suzuki evitaba el segundo de los azulgranas, Joan García lo hacía impidiendo el empate de Manzambi tras un gran disparo del suizo que dejó atrás a Cubarsí con un rápido recorte. Pese a todas las ocasiones, el marcador solo llegó con un gol al descanso.

Sentencia en la segunda parte

Sin embargo, tras el paso por vestuario, los de Hansi Flick salieron dispuestos a poner más tierra de por medio y lo lograrían pronto y con un poco de fortuna. Raphinha recibía un balón por dentro, se giraba en el área y armaba un rápido disparo que desviaba Pau Torres, haciendo inservible la estirada de Suzuki.Con el segundo gol, el Barça quiso soltarse, y avisó Cancelo con un disparo alto, parece unos minutos más tarde inventarse una preciosa asistencia con el exterior para que Raphinha pillara a toda la defensa inglesa y batiera a Suzuki llegando por detrás.

Y el marcador pudo haber sido mucho más llamativo, pero Suzuki evitó el cuarto de Fermín antes de ser sustituido y el palo el tanto de Goretzka, que peinaba un córner en el primer palo. Ambos equipos comenzaron a meter cambios pensando ya más en lo que viene el fin de semana que en los minutos que quedaban por jugar, porque el triunfo ya estaba más que decidido. El Barça suma tres puntos muy importantes tras el varapalo del Parque de los Príncipes y vuelve a subirse al carro de los favoritos.

- Ficha técnica:

Barcelona: Joan García; Fariñas (Balde 82'), Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri (Marc Bernal 56'), Pedri (De Jong 70'), Fermín (Gavi 70'); Yamal, Gordon; Raphinha (Gabriel Jesús 70').

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; McGinn (Allyson 76'), Kamara, Manzambi (Barkley 62'), Joao Gomes (Goretzka 62'), Buendía (Mbaye 62'); Jackson (Abraham 76').

Goles: 1-0 (8') Lamine Yamal; 2-0 (53') Raphinha; 3-0 (65') Raphinha.

Árbitro: Davide Massa (italiano). Amonestó a Maatsen, Buendía, Jackson, Cash y Raphinha.

Incidencias: Incidencias: partido de la jornada 4 de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 52.662 espectadores. Antes del pitido inicial, el himno de la 'Champions' no sonó y se guardó un minuto de silencio como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda y al fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.