Unai Emery, sobre la derrota del Camp Nou: "Somos un equipo en construcción y este partido nos tiene que servir para aprender"

El técnico del Aston Villa ha reconocido la superioridad del Barça, "uno de los favoritos" al título, dejando claro que ellos tienes su "espacio" desde el que seguir creciendo

Unai Emery, técnico del Aston Villa, atendió a los micrófonos de Movistar tras la dura derrota a manos del Barcelona para analizarla de la siguiente forma. "La imagen que hemos dado ha sido una consecuencia inmediata de esos errores y tampoco nos agrada", ha afirmado el preparador vasco.

"Estamos construyendo el equipo y esto nos tiene que servir para aprender y competir mejor, para estar entre los grandes. Cuando nos enfrentamos a equipos como el Barça, buscamos estar cada vez más cerca de ellos. Con el paso de los meses, queremos reducir esa distancia de cara a una posible eliminatoria. La clave han sido las pérdidas de balón, que nos han penalizado también en los duelos", ha reconocido el de Hondarribia sobre la diferencia de nivel entre uno y otro equipo.

Cuestionados por las varias ocasiones que ha tenido para empatar en la primera parte o para recortar distancias en la segunda, el vasco ha admitido que de haberlo conseguido se habría visto un partido diferente.

"En caso de empate, el partido se habría reiniciado y habríamos tenido la posibilidad de ser protagonistas en el resultado. He sido optimista, pero con el tercer gol el partido ha enfriado nuestras posibilidades. Nuestro proceso de crecimiento pasa por partidos como este", ha añadido.

"Somos un equipo en construcción y este partido nos tiene que servir para aprender, sacar conclusiones y competir mejor. Hoy el Barcelona ha merecido ganar, aunque hemos tenido ocasiones para marcar, y algunas francas", ha afirmado el preparador español.

"Nos hemos enfrentado a uno de los favoritos y en algunas fases hemos alcanzado su nivel. Tenemos nuestro espacio (en la Liga de Campeones) y queremos ser capaces de competir y de llegar al nivel que nos exigen estos equipos. Este partido nos ha dado mucha información para ser mejores cuando lleguen las eliminatorias", concluyó.