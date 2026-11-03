La AFE pide suspender todo el fútbol en España hasta el 9 de noviembre: "Hay momentos en los que el fútbol debe detenerse"

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha sacudido este martes al mundo del fútbol; el sindicato de futbolistas ha pedido a RFEF, LaLiga y la UEFA que no se juegue ningún partido de fútbol hasta el próximo lunes en señal de luto

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a LaLiga y a la UEFA un escrito en el que pide la suspensión de todas las competiciones de ámbito nacional además de los partidos que de competiciones europeas (Champions League, Europa League y Conference League) que se disputen en territorio nacional desde hoy mismo hasta el próximo lunes 9 de noviembre por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

La AFE se ha movido rápidamente y desde el sindicato de futbolista, según informa el diario Mundo Deportivo, la trágica muerte del delantero chicharrero "supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol".

En su escrito, la AFE se acoge a los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF en los cuales se contemplan la posibilidad de suspender las competiciones y sus partidos en circunstancias excepcionales. De momento, la AFE no ha obtenido respuesta pero confía en que sea positiva ya que "hay momentos en los que el fútbol debe detenerse".

En caso de que se acepte la solicitud de la AFE, la jornada 12 de Primera división y la 13 de Segunda división se suspenderían y pasarían a jugarse en otra fecha.

La RFEF amplía a tres días la suspensión de sus competiciones

La Real Federación Española de Fútbol ha informado este martes de que ha "acordado ampliar a tres días", hasta el viernes 6 de noviembre, "la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife".

De esta forma, la Copa del Rey y la Copa de la Reina pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente."Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición", agrega la RFEF. La RFEF comunicará próximamente los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, califica la muerte de "una auténtica tragedia"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó lo ocurrido como "una "auténtica tragedia" y expresó su "más sincero" pésame a su familia y seres queridos. La UEFA comunicó que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones continentales de la semana.

Los clubes de Primera y Segunda fueron unánimes en sus muestras de tristeza por el fallecimiento de De Miguel, de 30 años, quien militó en varios clubes madrileños, en el Unionistas de Salamanca o en el Castellón, antes de recalar en el Tenerife a comienzos de la pasada temporada.

"Con el corazón roto y sin consuelo posible", fue el mensaje publicado por el Castellón, con el que logró el ascenso a Segunda.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien dijo estar "profundamente entristecido" por "el terrible dolor de una pérdida irreparable", un sentimiento compartido con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy", reza el mensaje en X de la Real Federación Española de Fútbol.