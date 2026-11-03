Otra baja en el Sevilla (para un mes) en una sesión marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel

El entrenamiento arrancó con un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Tenerife, tras el cual se retiraron Isaac Romero, Kike Salas y Peque, que sufre una lesión que le hará perderse El Gran Derbi ante el Real Betis posterior al parón

El Sevilla FC ha continuado preparando en la mañana de este martes el encuentro del próximo viernes ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán (a las 21:00 horas) con una mala noticia procedente de la enfermería. Aunque la jornada, inevitablemente, ha venido marcada por el impactante fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, después de no superar las lesiones que sufrió tras un golpe recibido por el portero Jesús Owono, lo que ha conmocionado al mundo del fútbol.

Nada más conocerse la noticia del fatal desenlace, el club de Nervión ha expresado su pésame de forma oficial y ha enviado un "fuerte abrazo a sus familiares, amigos y a todos los aficionados" del conjunto canario. Tras ello, además, el presidente, José María del Nido Carrasco, y el director deportivo, José Ignacio Navarro, se han personado en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios para acompañar al cuerpo técnico y la plantilla y guardar sobre el césped un respetuoso minuto de silencio antes de arrancar el entrenamiento.

Isaac Romero y Kike Salas, al margen del grupo

Tras ese emotivo momento, no quedaba otra que ponerse manos a la obra para seguir trabajando, aunque Luis García Plaza ha visto cómo tres de sus futbolistas abandonaban el campo y no participaban en la sesión. Es el caso, por un lado, de Isaac Romero y Kike Salas, quienes realizaron trabajo específico en el gimnasio al margen del grupo.

En el caso del delantero lebrijano, sigue entre algodones después de que el pasado domingo tuviera que pedir el cambio ante el Getafe antes de la media hora de juego, si bien las pruebas médicas a las que fue sometido descartaron una lesión y revelaron que las molestias en su rodilla izquierda son solo fruto de una contusión por un golpe recibido. De momento, no obstante, es duda y se tendrá que ir probando durante la semana, mientras que en el caso del central tampoco se ha informado de que sufra una lesión y se espera que pueda ser de la partida ante los vitorianos.

Parte médico de Peque y tiempo de baja

Quien no estará seguro, en cambio, es Peque. El catalán, que venía de anotar su segundo gol de la temporada en Copa del Rey, ambos de penalti, se quedó sin minutos en el Coliseum, pero el club ha informado que de que sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución. Como es habitual, no se ofrece un plazo estimado de baja, pero se da por hecho que permanecerá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas, por lo que tampoco estará disponible para el derbi ante el Real Betis que tendrá lugar después del parón, el sábado 21 de noviembre.

Otras tres bajas confirmadas

Esta ausencia se suma a las ya consabidas de Miguel Sierra, que sigue recuperándose de la luxación de hombro que se produjo ante el Levante y que le mantendrá fuera hasta 2027, y Marcao, con una dolencia en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Además, García Plaza tampoco podrá contar con Manu Bueno, en su caso por sanción, para un choque ante el Alavés en el que el Sevilla FC buscará irse al parón con buenas sensaciones y olvidar el duro traspié sufrido ante el Getafe, en el que el equipo se cayó en la segunda mitad, más allá de la polémica por el segundo tanto azulón. Para ello, el plantel volverá a ejercitarse este miércoles en las instalaciones de la carretera de Utrera, cerrando la preparación el jueves en el escenario del partido.