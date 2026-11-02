La lesión de Fofana se queda en nada y la de Isaac Romero, en un buen susto: la enfermería del Sevilla para preparar el duelo con el Alavés

El delantero será duda hasta última hora por un fuerte golpe en su rodilla, mientras que las molestias en la cadera que mermaron al mediocentro francés en Getafe no le impedirán estar el viernes en el choque correspondiente a la jornada 12 en LaLiga EA Sports. Será el último antes de El Gran Derbi, aunque con un nuevo parón como preámbulo

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes, después de la derrota por 3-1 sufrida ante el Getafe CF en la sobremesa del domingo, y ha comenzado a preparar el duelo de este próximo viernes ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha estado marcada por la preocupación despertada en torno al estado fisico de Isaac Romero y de Youssouf Fofana, quienes fueron sustituidos en el Coliseum con diversas molestias que se han quedado en un susto en el caso del mediocentro francés y que apunta a un daño menor en el caso del delantero lebrijano, que llegó a alarmarse.

Ninguno de los dos se ha dejado ver en las imágenes que ha compartido el Sevilla FC sobre esta sesión matinal que ha transcurrido a puerta cerrada y en la que los jugadores que más minutos disputaron ante el Getafe CF han realizado ejercicios de recuperación y descarga. El resto se ha ejercitado con normalidad a las órdenes de un Luis García Plaza que ha puesto especial énfasis en la presión tras pérdida y, sobre todo, en la finalización. Ya van varios partidos con el técnico quejándose de que la falta de puntería con el marcador a favor acabó constando puntos a poco que reaccionaron rivales como Levante UD o el propio 'Geta', por ejemplo.

Isaac Romero, con una contusión de rodilla, es duda para el Sevilla - Alavés; Fofana está disponible

Isaac Romero pidió el cambio antes de cumplirse la primera hora de juego por unas molestias en su rodilla izquierda y ha sido sometido a una revisión a su llegada a la capital de Andalucía. Según ha podido saber este periódico, se trata de sólo un golpe y en principio no debería revestir más consecuencias que unos permanecer unos días de obligado reposo, trabajando al margen del resto de sus compañeros.

Estará entre algodones y es seria duda para recibir al Alavés; pero el primer diagnóstico es de lo más tranquilizador para el lebrijano. Según ha detallado el periódico ABC, en un primer momento sintió como una especie de chasquido en la articulación que le asustó bastante y eso le llevó a pedir el cambio de inmediato.

En el caso de Youssouf Fofana, si bien fue uno de sus peores partidos desde que fichó por el Sevilla FC, no fue tan evidente que sufría unas molestias. Fue el propio Luis García Plaza, en su atención ante las cámaras de DAZN nada más terminar el encuentro, el que argumentó que el motivo de haber retirado del campo al portentoso mediocentro galo fue físico.

"Tenía unas molestias en la cintura. También es verdad que es el partido que le he notado más incómodo y tenemos otro partido en cinco días, así que no podíamos arriesgar". El jugador cedido por el Milan, salvo contratiempo inesperado, estará disponible para el choque de la jornada 12 en LaLiga EA Sports ante el Alavés.

Será el último partido antes de un nuevo parón en LaLiga, que volverá dos semanas después con El Gran Derbi

Tampoco han participado en la sesión de este lunes los otros dos lesionados de la plantilla: Miguel Sierra, que se recupera poco a poco de una luxación acromioclavicular que le obligó a pasar por el quirófano tras el partido en tierras valencianas ante el Levante UD, y Marcao Teixeira, quien después de casi un año desaparecido sufrió un problema muscular en el recto anterior a los pocos minutos de arrancar el choque contra el Aston Villa en Trofeo Antonio Puerta y ya lleva otro mes ausente. Asimismo, el Sevilla FC tampoco podrá contar con Manu Bueno, expulsado por roja directa en Getafe, donde fue el gran protagonista de la polémica.

El equipo volverá a ejercitarse en la carretera de Utrera en las mañanas del martes y el miércoles, para mudarse al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la del jueves, en la previa del partido. Después del choque de este viernes, el Sevilla FC y el Deportivo Alavés serán los primeros en encarar el segundo parón de la temporada por los compromisos de las selecciones nacionales. Tras 15 días de paréntesis, LaLiga volverá, ni más ni menos, que con El Gran Derbi ante el Real Betis fijado para el próximo 21 de noviembre en el coliseo de Nervión.