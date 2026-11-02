Oso 'resucita' en Francia con dos asistencias para alejar al Estrasburgo del descenso

El carrilero hispano-argentino colabora activamente en el 5-1 ante el Auxerre que permite a los alsacianos despertar después de cuatro derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar; el de Torrevieja regaló el primero con la derecha a Essugo y el último de zurda a Yassine

Siete partidos ha necesitado Joaquín Martínez Gauna para inaugurar su casillero de productividad en la Ligue 1. El de Torrevieja, que se marchó a Francia en el pasado mercado estival tras marcar un gol y una asistencia en dos partidos con el Sevilla FC (ambos en San Mamés la segunda jornada ante el Athletic Club) ejerciendo como extremo zurdo, había completado como lateral en ese perfil con el Estrasburgo todas las entregas del campeonato regular galo desde la tercera a la octava, aunque ha sido en la novena cuando el hispano-argentino ha destapado el tarro de las esencias.

No por casualidad los alsacianos abonaron 10 millones de euros, justo su valor de mercado actual según la web especializada 'Transfermarkt', por este jugador de 23 años y sin experiencia internacional hasta la fecha. Y es que en sus 27 duelos con la primera plantilla blanquirroja, Oso aportó tres tantos y cuatro pases decisivos, que se suman a los 3+5 con el Sevilla Atlético en 65 comparecencias. No había renovado, como Andrés Castrín, y acababa contrato el 30 de junio de 2027, por lo que su salida era oportuna. Ahora, ni un leve esguince de tobillo hace un mes frenó al de AS1, que aprovechó los estertores del eterno parón de selecciones de finales de septiembre y primeros de octubre para recuperarse y no faltar a su cita competitiva.

Ante el Auxerre este domingo, Joaquín Martínez 'Oso' brindó dos asistencias decisivas para un 5-1 que rompía una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco entregas sin ganar (contando el empate ante el Mónaco), con lo que los racinguistas suman ya 10 puntos en la tabla para alejarse dos de los puestos de descenso a la Ligue 2. El carrilero criado en tierras alicantinas conectó un pase interior con la derecha para que Dário Essugo abriera el marcador y sirvió de cuchara con la izquierda junto a la línea de fondo para que Gessime Yassine cabeceara a la red su segundo tanto de la tarde y cerrara la 'manita'.

El Sevilla se guarda un 10% de cualquier plusvalía futura

En los planes del recién renovado seleccionador absoluto argentino, Lionel Scaloni, para la inminente renovación de la Albiceleste y en franca progresión en Francia, pertenecen los derechos de Oso a la empresa BlueCo, dueña igualmente del Chelsea inglés. De hecho, muchos de los que fichan por el Estrasburgo aspiran a dar el salto al gigante londinense, siendo habitual el intercambio de fichas entre ambos (Deivid Washington, Valentín Barco, Emmanuel Emegha, Filip Jorgensen, Dário Essugo, Mathis Amougou, Mamadou Sarr...).

Con todo, aparte de los 10 millones de euros de fijo, el Sevilla FC, que peleó siempre (como en anteriores negociaciones con el Grupo Marinakis para su marcha al Olympiacos o la Fiorentina) por incluir bonus en la operación. Finalmente, consiguió que el 10% de cualquier plusvalía futura vaya a parar también a sus arcas, por lo que en Nervión estarán muy pendientes de la evolución del lateral y extremo izquierdo por si éste puede dejar mayores beneficios aún. Llegó a los escalafones inferiores a coste cero del Málaga CF en 2022.