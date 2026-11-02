Los audios del VAR en la acción más polémica del Getafe - Sevilla y dos últimas incógnitas sobre su validez

Pulido Santana advierte de su posible error al colegiado principal, que dejó terminar el ataque azulón aunque terminó pitando la falta que le había indicado su asistente, y éste llega rápidamente a la conclusión de que el contacto de Andrés García con Manu Bueno "no es suficiente"

"Víctor, te recomiendo una revisión para que valores la cancelación de la falta y la concesión del posible gol", avisaba Pulido Santana a García Verdura desde la sala VOR de Las Rozas este domingo, añadiendo el grancanario que, en la opinión de quienes le ayudaban en su labor también, "el jugador del Getafe CF (Andrés García) no hace ningún movimiento extra ni ninguna acción que consideremos punible". Según el audio de la conversación entre el árbitro principal y el del VAR, difundida casi de madrugada por el CTA y LaLiga pese a terminar el partido a las cuatro de la tarde, el catalán se dio cuenta enseguida de su error inicial.

Porque el de Sant Iscle de Vallalta, aunque todavía no ha tocado que sea uno de los que dé explicaciones a los medios de comunicación con derechos a la finalización del choque, llega a la conclusión, con la primera repetición a velocidad normal, que el contacto de la mano derecha del valenciano con la barbilla y/o el cuello de Manu Bueno "no es suficiente para señalar infracción", pidiendo que se analice al completo la APP (acciones de potencial infracción en la fase de ataque previa) para descartar otras irregularidades, recibiendo una indicación de Pulido Santana de que "todo está en orden". Y, aunque le ofrecen en el monitor ver la jugada hasta el final, a García Verdura no le hace falta: "Gracias, doy gol". A continuación, Andrés Castrín y Lucien Agoumé (que sería amonestado por protestar) le piden explicaciones.

¿Sale el balón de banda? ¿Posible fuera de juego?

El Sevilla FC, al menos gran parte de sus aficionados, reclama no solamente el manotazo de Andrés García a Manu Bueno, que provoca que el asistente levante su banderín y, aunque no sea protocolario, lo agite indicando la falta que ha presenciado a pocos metros de su ubicación, con lo que muchos jugadores blanquirrojos hacen lo propio con el brazo y algunos hasta se quedan parados, olvidándose fatalmente del resto de la acción. También se duda sobre si el balón salió de banda durante la incursión del carrilero cedido por el Aston Villa antes de todo eso y si podía haber fuera de juego en el remate final de Martín Satriano.

El caso es que el colegiado principal señala la infracción ya cuando el ataque termina. Lo deja acabar, vamos, aunque no da gol, sino que hace caso a su juez de línea, siendo posteriormente advertido desde la sala VOR para confirmar que el jerezano o bien exagera o no se queja de donde supuestamente le dan. No existen tomas definitivas para dilucidar si en la carrera del valenciano el esférico se pierde del todo, al tiempo que parece que Gabriel Suazo está en línea con el ariete uruguayo cuando Enes Ünal le devuelve la gentileza del 1-1 centrando para que el '10' culmine de tacón la remontada azulona, reafirmada más tarde con la roja al '14' sevillista y el 3-1 de Orel Mangala en el alargue.