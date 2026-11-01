La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 2 de noviembre de 2026

El Sevilla se hunde en Getafe tras una segunda parte para olvidar, Fabio Silva vuelve a escena con un gol ante el Bayern y el Athletic se lleva un derbi vasco de máxima intensidad

La portada de ESTADIO Deportivo de este lunes está marcada por el duro tropiezo del Sevilla FC en el Coliseum. El conjunto nervionense cayó por 3-1 ante el Getafe después de una segunda mitad desastrosa, en la que perdió la ventaja con la que se había marchado al descanso y mostró una preocupante falta de competitividad y capacidad de reacción. En el apartado internacional, Fabio Silva recupera protagonismo con un tanto que permitió al Borussia Dortmund rescatar un punto en el Allianz Arena frente al Bayern de Múnich. El delantero portugués, que ha estado en la agenda del Real Betis en anteriores mercados, vuelve a aparecer en el panorama verdiblanco antes del duelo europeo del próximo miércoles. Además, el Athletic Club se adjudicó el derbi vasco ante la Real Sociedad con una victoria por 2-1 en San Mamés.

El Sevilla FC sufrió una dura derrota ante el Getafe (3-1) en un encuentro que se le escapó después de una primera mitad en la que había conseguido ponerse por delante y controlar buena parte del juego. Sin embargo, el equipo nervionense se vino abajo tras el descanso y ofreció una imagen muy preocupante.

La falta de competitividad sobre el césped y la incapacidad para reaccionar desde el banquillo terminaron pasando factura a los de Nervión, que no supieron gestionar su ventaja y acabaron encajando tres goles. El resultado final refleja el desplome de un equipo que pasó de tener el partido encarrilado a marcharse del Coliseum con una derrota contundente.

Fabio Silva vuelve a situarse en el foco después de marcar un gol importante para el Borussia Dortmund en su visita al Allianz Arena. El delantero portugués permitió a su equipo rescatar un punto frente al Bayern de Múnich, en un encuentro que refuerza la posición del conjunto aurinegro en la Bundesliga.

El atacante, que ha sido un objetivo recurrente del Real Betis en anteriores mercados de fichajes, vuelve a dejar muestras de su capacidad goleadora en Alemania. Su nombre recupera así protagonismo justo antes de que el Borussia Dortmund afronte el próximo miércoles su compromiso de Champions League ante el conjunto verdiblanco.

El Athletic Club se impuso por 2-1 a la Real Sociedad en un derbi vasco cargado de emoción y tensión. El conjunto rojiblanco supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos y dar un impulso a su clasificación.

La derrota supone un frenazo para la Real Sociedad, que llegaba a la cita después de encadenar cuatro victorias ligueras consecutivas. San Mamés volvió a vivir una noche especial, con un partido de máxima rivalidad que terminó cayendo del lado del equipo bilbaíno.