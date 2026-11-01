Fábio Silva reaparece en la escena justo antes de la visita del Betis al Borussia de Dortmund en la Champions League

Un gol del delantero portugués, eterno objetivo verdiblanco en los últimos mercados de fichajes, permite pescar un punto en el Allianz Arena de Múnich y el BvB afrontará el duelo del próximo miércoles como colíder de la Bundesliga

Señalado en varios mercados de fichajes como uno de los supuestos objetivos prioritarios del Real Betis, el delantero Fábio Silva ha irrumpido en la escena justo antes de la visita que el club verdiblanco realizará el próximo miércoles al Signal Iduna Park para enfrentarse al Borussia de Dortmund en la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El club aurinegro llegará a este encuentro con la inyección de confianza que aporta el empate que arrancó del Allianz Arena ante el FC Bayern de Múnich -rival del Atlético de Madrid el próximo martes y de los pupilos de Pellegrini en enero-, gracias a un gol anotado por el deseado atacante portugués en el minuto 89' para establecer el definitivo 2-2.

El Borussia de Dortmund ha arrancado muy bien la temporada 2026/2027 y en la noche de este pasado sábado afrontaba una prueba de fuego, un exigente test de nivel para saber si estaba al nivel de poder pelear codo con codo con el FC Bayern por el liderato de la Bundesliga que ambos comparten con 18 puntos después de ocho jornadas disputadas en la liga de Alemania. El próximo rival del Betis mantuvo la solidez y fue capaz de reaccionar hasta en dos ocasiones a sendas ventajas del conjunto local para llevarse un valioso punto de Múnich que reconforta después del excesivo sufrimiento en el duelo de Copa contra el Werder Bremen.

Tres lesiones y tres disparos a la madera del FC Bayern, próximo rival del Atlético

El FC Bayern se fue al descanso con 1-0 en el marcador, pero también sufrió el handicap de tener que realizar dos cambios por sendas lesiones y un tercero en la tramo final. Primero, en un mano a mano el minuto 24, Ismael Saibari chocó contra el meta Gregor Kobel y tuvo que ser sustituido. Apenas seis minutos después Serge Gnabry levantó la mano para pedir el cambio tras lesionarse solo, aparentemente. Ya en los últimos instantes, el descollante Michael Olise también tuvo que ser sustituido con molestias.

No era el día del conjunto bávaro, que se topó también con tres disparos a la madera, uno de Olise en el 10', un penalti fallado en la reanudación por Harry Kane, que había sido homenajeado en los prolegómenos por su conquista del Balón de Oro 2026, y un zapatazo al larguero de Lennart Karl en el tiempo añadido. Jobe Bellingham, hermano del jugador del Real Madrid, marcó en el 34' aprovechando un error defensivo, pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR por un fuera de juego y una falta previas. Justo después iba a llegar el 1-0, anotado por Konrad Laimer.

Guirassy y Fábio Silva rescatan un punto en Múnich que les da confianza para recibir al Betis

En la segunda parte el Bayern salió revitalizado y marcó territorio con tres llegadas claras al área del Dortmund. Así, aunque el próximo rival del Betis acabó anotando el 1-1 en el 60' por medio Serhou Guirassy, en el 66' Dayot Upamecano había devuelto ya la ventaja a su equipo tras definir a placer un servicio de cabeza de Kane tras un saque de esquina. No se rindió el Borussia de Dortmund, que en el 76' decidió dar entrada a un Fábio Silva que a falta de sólo un minuto aprovechó una segunda jugada en un córner para soltar un derechazo cruzado y establecer el definitivo 2-2.

En lo que respecta al codiciado Fábio Silva, sigue sin conseguir su objetivo de ser un jugador importante en el BvB y debe contentarse con su papel de efectivo de rotación o refresco que salta al campo en el tramo final de los partidos. Así, sólo suma 534 minutos entre los 13 partidos que ha disputado entre la Bundesliga, la UEFA Champions League, la Copa de Alemania y la DFL-Supercup. Pese a ello, sus números son más que notables: cinco goles y dos asistencias.