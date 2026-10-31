La "emoción" de Bartra antes de "una visita especial" a su ex, "una prueba dura pero bonita" que "ilusiona" a Marc Roca

El central dedicaba su cuarto gol de la temporada de nuevo a su abuelo y "a todas esas personas que ya no están entre nosotros de manera tan injusta" tras el accidente de Toledo, al tiempo que el pivote echa de menos "calma para definir" todas las llegadas que crean, aunque "lo importante eran los tres puntos"

"Estos partidos hay que ganarlos, hay que sacar esos tres puntos como sea. También a nivel personal, estoy muy contento por cómo están siendo las cosas, no sólo en mi aportación de goles, sino también cómo me siento en el campo y a nivel defensivo", apuntaba en zona mixta un Marc Bartra que volvía a emocionarse en la celebración: "Ha sido especial, porque al final justo también hoy habría sido el cumpleaños de mi abuelo y también me he acordado de todas las víctimas de Toledo, que han sido dos cosas que han afectado durante estos días y se lo dedico tanto a mi abuelo como a todas esas personas que ya no están entre nosotros de manera tan injusta en el accidente; y también para todas esas familias que de alguna manera las recuerdo y les mandamos todo nuestro apoyo".

Recuerdos de Champions en "una semana rara"

"Totalmente. Además, mi abuelo era muy futbolero y la verdad es que he tenido la suerte ya desde los 19-20 años de empezar a jugar Champions con el Barça y de ganarla, de vivirla también con el Dortmund y, ahora, se viene también un partido muy bonito que me hace mucha ilusión poder estar ahí y también poder jugarlo. Ha sido una semana diferente, una semana rara al final; viajar con todas esas noticias que estaban llegando y luego no jugar, pero bueno, creo que el equipo al final se ha estado entrenando bien, hemos estado haciendo bien las cosas para que hoy pudiéramos hacer un gran partido".

Cariño de sus ex el miércoles

"Pues la verdad es que desde que me fui he sentido prácticamente todos los días muchísimo cariño por parte de la afición del Dortmund. Siento que fueron casi dos años, pero que como si fueran mucho más por todo lo que vivimos: ganamos un título y además vivimos una experiencia ahí complicada. Como digo, desde siempre he sentido muchísimo cariño, les tengo un amor increíble también, porque es un club muy familiar y un grande de Europa. Volver ahí, bueno, hacer revivir cosas muy bonitas, y defendiendo la camiseta del Betis lo hace aún más especial, la verdad".

Marc Roca, a lo suyo: "Iremos a por los tres puntos a Dortmund"

"Son tres puntos muy importantes que no se nos podían escapar hoy. En la segunda hemos salido bien, pero con el 2-1 ha habido cierta incertidumbre. Tenemos que mejorar en la finalización de las jugadas. Tenemos muchas ocasiones y nos falta calma para definir bien. Pero exhibimos buena presión tras pérdida y en las vigilancias. Ojalá haber convertido algún gol más, pero lo mas importante eran los tres puntos", confesaba en los medios del Real Betis un Marc Roca que volvió a ser uno de los futbolistas más regulares y solventes, como aseveraba Manuel Pellegrini en sala de prensa.

Ahora, toca mantener el buen nivel el próximo miércoles en Dortmund, donde espera uno de los 'cocos' sin duda del calendario de la máxima competición continental, como ocurre con el Arsenal (ése será en La Cartuja) y el Bayern (en Múnich): "De vuelta a la Champions, donde hemos empezado muy bien. Es una prueba muy dura en un campo muy bonito. Vamos con muchas ganas, mucha motivación. Será un test muy duro, pero en UCL son todos muy fuertes. No era fácil ganar a Lille, Oporto y Feyenoord. Sabemos nuestra capacidad para ir a por cualquier equipo. Iremos con mucha ilusión a por los tres puntos".