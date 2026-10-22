La emotiva dedicatoria de Marc Bartra, entre lágrimas tras el Betis - Feyenoord de Champions: "Tu estrella me guiará para siempre"

Al central catalán de 35 años se le vio muy emocionado durante el choque de la tercera jornada en la UEFA Champions League y, justo después del pitido final que confirmaba la tercera victoria de los verdiblancos, recibió una multitudinaria muestra de cariño y apoyo por parte de todos sus compañeros

Lo apretado del marcador en el partido del Real Betis ante el Feyenoord de Rotterdam (1-0), en la tercera jornada de la Fase Liga; la desbordante ilusión por acoger el segundo partido en la UEFA Champions League en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, después de los tres que acogió el Benito Villamarín hace 21 años; la emotividad de ver marcar otro golito importante y recoger su enésimo trofeo de MVP a un futbolista tan especial como es Isco Alarcón, a quien las lesiones casi obligan a colgar la chistera de manera prematura; las irrefrenables ganas que había de desquitarse de la derrota ante el FC Barcelona, que fue tan abultada como polémica... En la cita de este pasado jueves había muchos motivos para exaltar las emociones de toda la familia verdiblanca; pero nadie tenía los nervios tan a flor de piel como Marc Bartra, a quien incluso se le escapó alguna que otra lágrima que explicó luego con una bonita dedicatoria que le salió desde las entrañas.

Un partido muy emotivo para el siempre pasional Marc Bartra

Al central catalán ya se le vio saltar al campo con altos niveles de emotividad contenida. Mientras sonaba el himno de la Champions con los 22 protagonistas -más el trío arbitral- alineados sobre el terreno de juego, el '5' del Betis soltó varias miradas al cielo. En una de ellas, a sus ojos vidriosos les acompañó un gesto con la mano que desvelaba que allí arriba había alguien muy querido que no tampoco se iba a perder el partido. Siempre pasional, aunque su nivel de concentración fue altísimo durante todo el choque, se veía que no era un día más en la oficina para Bartra.

Ya después del pitido final, y en medio de la euforia desatada en La Cartuja, no había motivos para seguir conteniendo un sentido llanto que ni mucho menos afrontó en solitario. Como captaron las cámaras del canal Movistar+ Liga de Campeones, lo primero que hicieron todos y cada uno de los futbolistas del Real Betis fue ir a abrazar, consolar, apoyar y arropar a su compañero. El propio Bartra, a través de sus perfiles en redes sociales, explicó que han sido unos días muy complicados para toda su familia por el fallecimiento de su abuelo Marcel.

La emocionante dedicatoria de Bartra para su abuelo: "Tu estrella me guiará para siempre"

Abuelo Marcel, ¡esta victoria de Champions es para ti! Tu estrella me guiará para siempre. No puedo estar más orgulloso de ti, descansa en paz”, arranca el mensaje -traducido al castellano- que Bartra compartió junto a algunas fotografías junto al difunto. Tras la dedicatoria, que era lo primero, el zaguero de 35 años no se olvidó de aquellos que han hecho algo más llevadero este enorme golpe que le ha dado la vida.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado con tanto cariño estos últimos días y a toda mi familia por estar siempre ahí y hasta último momento. Con él en el cielo, me siento más fuerte y más protegido que nunca", concluye la publicación del zaguero, que es uno de los capitanes de la plantilla tras nueve temporadas en el Real Betis, tras el 1-0 contra el Feyenoord.

Ante el Feyenoord, Bartra volvió al once después de descansar el sábado ante el FC Barcelona y volvió a completar los 90 minutos. En lo que va de esta temporada 2026/2027, suma un total de 603 minutos de juego repartidos entre cinco jornadas de LaLiga EA Sports (333') en las que ha anotado un gol -al Levante UD- y las tres de la Fase Liga de la UEFA Youth League, con el doblete ante el LOSC de Lille. En total, con tres dianas, es el segundo máximo goleador del Betis; empatado con el Cucho Hernández y sólo por detrás de los cuatro que han celebrado tanto Ez Abde como Isco Alarcón.