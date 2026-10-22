Las penas de Isco, máxima alegría para el Betis: así está la lista de los máximos goleadores verdiblancos en Europa

Por segunda jornada consecutiva, el genial mediapunta malagueño fue el encargado de anotar un penalti para darle otro triunfo que deja al EuroBetis como quinto clasificado en la Fase Liga de la UEFA Champions League 26/27 con un pleno de 9 puntos y adelanta posiciones en una lista de artilleros que sigue comandando el extremo marroquí

El Real Betis viaja teletransportado en un nube de la que no quiere bajarse. Después de alicatar un inicio de temporada fabuloso, el equipo verdiblanco llegaba al duelo de este pasado miércoles ante el Feyenoord de Rotterdam después de perder la imbatibilidad en el Estadio de La Cartuja en el ruidoso choque del sábado ante el FC Barcelona, en el que se llevó cinco goles en contra y quedó empapado por una lluvia de polémica arbitral. Ni siquiera la desproporciona sentencia del Comité de Disciplina de la RFEF, notificada sólo unas horas antes, le desconcentró del objetivo de sumar otros tres puntos para alargar el pleno de 9 de 9 en la Fase Liga de la UEFA Champions League. La victoria por 1-0 la cocinó Ez Abde, forzando una nueva pena máxima convertida por Isco Alarcón.

Como ocurrió siete días en el definitivo 3-2 ante el FC Porto, el '23' dio el triunfo transformando un penalti que le volvió a ceder el '10'. Se ha convertido en habitual -también pasó en LaLiga ante Osasuna- que el marroquí agarre la pelota para darle tiempo a que el malagueño se relaje y luego se la entrega a Isco, que como él mismo explicó tras recoger su segundo MVP en tres citas de Champions es el lanzador designado por Manuel Pellegrini dentro de una lista en la que también figura Abde, que es el máximo goleador de la historia del Betis en competiciones europeas.

Tal y como destacan los datos del periodista Alexis Martín-Tamayo, más conocido por su famosa cuenta de estadísticas @2010MisterChip, el acierto de Isco en los lanzamientos desde los once metros es del todo extraordinario: El de Arroyo de la Miel ha marcado 11 de los 12 penaltis que ha lanzado como jugador del Real Betis en partido oficial. En sólo 10 días ha lanzado y ha convertido tres -ante CA Osasuna, FC Porto y Feyenoord Rotterdam- y el único que ha fallado fue por culpa de una buena parada de Jasper Cillessen en un partido liguero ante la UD Las Palmas disputado en marzo de 2025.

La docena de goles de Ez Abde con el EuroBetis

El extremo norteafricano sólo marcó un gol en la Europa League 23/24, ante el Aris Limassol; pero en la Conference League 24/25 sumó otros seis: un doblete al FC Kryvbas, en la previa, para repatir ante el FC Copenhague, en la Fase Liga; en los dos partidos de semifinales con la ACF Fiorentina y en la gran final ante el Chelsea FC. El pasado curso, en la UEL 25/26, aportó cuatro dianas más para alcanzar las 11 después de ver portería tanto contra Olympique de Lyon, FC Utrecht y Feyenoord, en la liguilla, como frente al SC Braga, en octavos de final. Tras empezar esta Champions League 26/27 con 11 tantos en su casillero continental, alcanzó la docena la semana pasada ante el FC Porto.

La lista con los máximos goleadores de la historia del Real Betis en competiciones europeas

Con estos dos partidos seguidos marcando en Champions -en Lille asistió a Bartra-, Isco ha celebrado ya cinco dianas con el 'EuroBetis'. Así, el malagueño empata con Aitor Ruibal, Borja Iglesias y Alexis Trujillo para escalar varios puestos y quedarse a sólo dos de entrar en el 'Top 5' que cierra Giovani Lo Celso con siete. Por encima se mantiene aún Alfonso Pérez Muñoz, el ya exverdiblanco Cédric Bakambu sigue copando podio y la segunda plaza es propiedad de un Antony dos Santos que aún no ha podido estrenar su casillero de tantos en esta temporada (ni en Liga ni en Champions).