David Barral, exfutbolista: "﻿Tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien en este sector﻿ porque el grifo del dinero del fútbol se cierra"

El exjugador de Sporting de Gijón, Levante o Cádiz ha ido invirtiendo sus ganas en el sector de la vivienda para así tener asegurado su futuro: "Me dediqué a invertir mi dinero y gracias a Dios lo tengo más o menos bien encarrilado"

David Barral colgó las botas en 2022 con 39 años, después de una larga carrera futbolística en equipos como el Sporting de Gijón, el Cádiz o el Levante. Ahora, con 43 años, el futbolista de San Fernando ha encontrado otra forma de seguir generando ingresos una vez finalizada su vida como futbolista en activo, y para ello fue invirtiendo en el sector inmobiliario.

"Prácticamente lo que he hecho es convertir el dinero en un buen futuro para mí, porque el grifo del dinero del fútbol se cierra y tienes que vivir con lo que hayas ganado y con lo que hayas invertido", aseguraba el exdelantero gaditano, consciente de que la vida activa de un futbolista es corta en relación a los años que le quedan por delante cuando acaba su carrera profesional.

El delantero ha contado en más de una ocasión cómo siempre tuvo claro que debía administrar los ingresos que iba generando como futbolista, centrándolo sobre todo en la compra de viviendas, reformarlas y luego ponerlas a la venta o en alquiler, un negocio que le ha dado seguridad y tranquilidad y al que muchos otros futbolistas se han dedicado tras dejar el balón.

"Me dediqué a invertir mi dinero y gracias a Dios lo tengo más o menos bien encarrilado", explicaba el exjugador isleño y que poco a poco ha ido profesionalizando hasta el punto de tener dos inmobiliarias. "El sector inmobiliario es el sector que más tranquilidad te da. Tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien en este sector", reconocía en una entrevista al podcast 'Local Legends'."He ido gastando mi dinero en inversiones, intento tener poco en el banco porque vivo de las rentas, de mis pisos y mis empresas. Compras pisos y los alquilas o compras un piso para reformar, lo reformas y lo alquilas o lo vendes. En ese sector es en el que yo me muevo porque es el que más tranquilidad te da. Compras un piso, lo alquilas, nadie te va a molestar y tú estás jugando al fútbol", añadía el exfutbolista con más de 200 partidos en Primera división.

David Barral, entre pisos y medios de comunicación

David Barral cambió el césped por los negocios tras retirarse del fútbol profesional en 2022. El exdelantero gaditano ha centrado buena parte de su actividad en el sector inmobiliario, sin perder el contacto con la actualidad deportiva. David Barral ha apostado por la inversión en viviendas, con operaciones de compra, reforma, alquiler y venta. Una faceta empresarial que se ha convertido en uno de los pilares de su vida tras colgar las botas.Además, mantiene su presencia en los medios de comunicación, con intervenciones y colaboraciones en espacios deportivos, donde continúa vinculado al análisis futbolístico, iniciando así una nueva etapa profesional lejos de la competición, combinando sus inversiones inmobiliarias con su presencia en el mundo del deporte.