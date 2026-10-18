Rafinha, ex del Barcelona: "Mi padre fue inteligente de rodearme de profesionales, mi primera inversión fue un gimnasio de artes marciales, no salió bien"

El exfutboilsta ha reflexionado sobre la gestión de su patrimonio sobre todo siendo tan joven y la importancia de estar bien rodeado, de ahí que ahora dedique parte de su tiempo a asesoras a los más jóvenes

A finales de diciembre de 2025 Rafinha Alcántara sorprendía anunciando el final de su carrera como futbolista con apenas 32 años, pero una lesión crónica de rodilla llevaba tiempo sin permitirle jugar y disfrutar del fútbol. Pero por suerte el pequeño de los hermanos Alcántara pudo vivir una carrera larga, ya que con apenas 17 años irrumpía en el Barcelona.

También pasó por el Celta, Real Sociedad y el París Saint-Germain antes de colgar las botas en el El-Arabi, consiguiendo multitud de títulos como una Champions League, tres Ligas, cinco Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa, así como una Liga de Francia y una Copa de Francia.

Pero pese a su precoz llegada al fútbol profesional, Rafinha siempre estuvo bien rodeado para que no perdiera la cabeza, tal y como ha recordado en '1000 Maneras Podcast'. "He tenido la suerte con esa edad de que mi padre fue inteligente de ponerme rodeado de profesionales que me explicaron las cosas", explicaba Rafinha sobre su padre, el también futbolista Mazinho.

"Fueron esas personas capaces, no solo de guiarte, sino de enseñarte. Las empresas de Brasil se centran en eso, en la gestión patrimonial, porque me ha ayudado mucho centrarme en solo jugar al fútbol", aclaraba el hispano-brasileño, quien ahora se dedica a eso, a ayudar a jóvenes futbolistas en el ámbito financiero.

RFJ Capital, su apuesta por la educación financiera

Uno de los proyectos más destacados del Rafinha empresario es RFJ Capital, una firma centrada en el ámbito financiero y en la gestión patrimonial. A través de esta iniciativa, Rafinha busca ayudar a jóvenes talentos, especialmente deportistas, a gestionar sus ingresos y planificar su futuro económico.

La iniciativa responde a una realidad habitual en el deporte profesional: carreras relativamente cortas, ingresos elevados durante determinados periodos y la necesidad de tomar decisiones financieras que permitan mantener la estabilidad económica una vez finalizada la actividad deportiva.

El brasileño pretende aportar su experiencia personal para fomentar una mayor cultura financiera entre los futbolistas y ayudarles a tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo.

Un gimnasio de artes marciales, primera apuesta fallida

El exfutbolista recordaba también como falló en su primera aventura fuera del fútbol. "Mi primera inversión fue un gimnasio de artes marciales, todas las inversiones, salvo lo inmobiliario que lo hago por seguridad, es porque me apasiona. Me pareció una gran idea, no estás preparado y no salió bien. No lo tomo como algo mal porque te da un aprendizaje", reconocía ahora con perspectiva.

Inversiones inmobiliarias y negocios de hostelería

El ámbito inmobiliario es otra de las áreas en las que Rafinha ha encontrado una oportunidad de negocio. Junto a su mujer, Berta Prats, arquitecta de profesión, ha participado en proyectos de flipping inmobiliario, una actividad basada en adquirir propiedades, reformarlas y venderlas posteriormente.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:548722,548668]]

A esta faceta empresarial se suma su vinculación con la hostelería, con participación en proyectos como 'La Carioca', un restaurante de inspiración brasileña en Barcelona, que todavía hoy, ocho años después, sigue abierto. "Salió muy bien. Siempre tuve esa curiosidad de la hostelería. Mis socias tenían un local muy pequeño, las invité a llevarlo y ahí sigue", desvelaba.Y es que el propio Rafinha daba una de las claves para el éxito, rodearte de buena gente. "Si tienes la suerte de encontrar con una buena persona, te van a ayudar mucho y aquí es más normal de la cuenta encontrar personas malintencionadas que te puedan arruinar la carrera", asumía el exjugador.

La nueva vida de Rafinha Alcántara ha sido una transición hacia un modelo profesional distinto. Lejos de limitarse a su pasado como jugador, el brasileño está desarrollando proyectos vinculados a las finanzas, el sector inmobiliario y la comunicación deportiva, donde ha ido colaborando como comentarista deportivo en partidos de fútbol.