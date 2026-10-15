Cristiano Ronaldo apuesta por un pueblo de 34.000 habitantes para construir su nueva fábrica de agua

Cristiano Ronaldo amplía sus negocios lejos del fútbol con una inversión de casi 20 millones de euros en una pequeña localidad portuguesa. El delantero impulsa la construcción de una fábrica de agua mineral en Gostei, en el municipio de Bragança, con capacidad para producir hasta 600 millones de litros al año y cuya actividad comenzará en 2028

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar que sus negocios van mucho más allá del fútbol. El delantero del Al Nassr ha elegido una pequeña localidad del norte de Portugal para poner en marcha uno de sus nuevos proyectos empresariales: una fábrica de agua mineral con una inversión cercana a los 20 millones de euros. En lugar de apostar por una gran ciudad, la iniciativa se desarrollará en Gostei, una freguesia del municipio de Braganza, una zona que ronda los 34.000 habitantes y que se prepara para acoger una importante infraestructura industrial.

El proyecto se canaliza a través de Maravilha Decimal, una sociedad participada a partes iguales por Cristiano Ronaldo y el Grupo Outeirinho. La iniciativa contempla la construcción de una planta dedicada al embotellado de agua mineral que aprovechará un manantial de la zona. Según la información publicada por el diario portugués O Jogo y recogida por medios locales, los trabajos de preparación del terreno y de cimentación ya están en marcha.

La elección del emplazamiento sitúa a una pequeña localidad portuguesa en el centro de una inversión millonaria. El objetivo de la empresa es convertir la instalación en un punto de producción de gran capacidad, con previsión de completar las obras a finales de 2027 y comenzar la actividad comercial a principios de 2028.

Gostei, el pequeño pueblo portugués elegido por Cristiano Ronaldo

La fábrica estará situada en Gostei, una localidad perteneciente al municipio de Braganza, en el nordeste de Portugal. Se trata de un entorno alejado de los grandes núcleos urbanos y que ahora ganará protagonismo gracias a una inversión que ronda los 20 millones de euros, equivalentes a unos 112 millones de reales brasileños.

La decisión de ubicar allí la planta responde a un elemento fundamental del negocio: la existencia de un manantial local del que se captará directamente el agua mineral. La empresa pretende aprovechar este recurso para desarrollar su actividad de embotellado y comercialización, con una infraestructura diseñada para alcanzar cifras de producción muy elevadas.

La iniciativa también pone el foco en una zona que no suele acaparar grandes titulares por proyectos industriales de esta magnitud. La llegada de una fábrica de estas características puede abrir nuevas oportunidades económicas para el entorno, aunque el impacto definitivo dependerá de la puesta en marcha de las instalaciones y del desarrollo de la actividad empresarial.

Una fábrica con capacidad para producir 600 millones de litros al año

Las previsiones del proyecto dan una idea de la dimensión que pretende alcanzar el negocio de Cristiano Ronaldo. La planta aspira a embotellar entre 500 y 600 millones de litros de agua mineral anuales, una capacidad que la situaría como una instalación de gran volumen dentro de su sector.

El calendario contempla que la estructura principal del edificio comience a levantarse entre marzo y abril, una vez avanzados los trabajos iniciales sobre el terreno. La previsión de la empresa es finalizar las instalaciones a finales de 2027 y comenzar las operaciones comerciales durante los primeros meses de 2028. El agua procederá de un manantial de la zona que, según la información publicada sobre el proyecto, destaca por su pH alcalino y las propiedades que se le atribuyen. Estas características forman parte del planteamiento comercial de la futura marca, aunque cualquier beneficio específico para la salud debe estar respaldado por evidencia científica.

La inversión se articula mediante Maravilha Decimal, compañía en la que Cristiano Ronaldo comparte la propiedad al 50 % con el Grupo Outeirinho. De este modo, el futbolista participa en una iniciativa que busca consolidarse en el sector del agua embotellada y diversificar sus actividades fuera del terreno de juego.

Cristiano Ronaldo amplía sus negocios más allá del fútbol

La fábrica de Gostei se suma a la actividad empresarial que el internacional portugués ha desarrollado durante los últimos años. Su nombre está vinculado a diferentes sectores, desde la hostelería y los hoteles hasta la moda, los productos de cuidado personal y otras iniciativas comerciales.

La nueva apuesta tiene una particularidad: combina una inversión considerable con la elección de una localidad pequeña, en lugar de una gran capital que concentre buena parte de la actividad económica. La proximidad del manantial resulta clave para entender la ubicación escogida y el planteamiento productivo de la empresa. Si se cumplen los plazos previstos, Gostei comenzará a notar la presencia de la nueva infraestructura industrial antes de que termine 2027, mientras que la actividad comercial arrancaría en 2028. El proyecto sitúa así a Cristiano Ronaldo en un nuevo sector y convierte a este pequeño rincón del norte de Portugal en el escenario de uno de sus próximos negocios.