Tres meses de suspensión a Cristiano Ronaldo es el castigo al que apunta tras su escapada de la selección portuguesa en la Nations League

El astro portugués, que sigue marcando goles con el Al-Nassr, conocerá en breve el castigo al que le somete la FPF

La 'espantada' de Cristiano Ronaldo de la seleción portuguesa tendrá consecuencias. Él mismo lo pidió cuando explicó lo que había pasado y, a continuación, la Federación Portuguesa de Fútbol la abrió un expediente y le suspendió temporalmente hasta decidir la sanción definitiva.

La solución se conocerá en pocos días, ya que el proceso tiene "carácter urgente" y la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) deberá dar su veredicto antes de que llegue el próximo parón de noviembre, cuando en teoría debería regresar con el combinado luso.

Difícilmente estará convocado en esa ocasión, ya que el reglamento señala en estos caso una suspensión de entre uno y seis meses, y una multa de 510 euros como mínimo. Aunque por tiempo, si le cae la sanción mínima, sí podría, ya que esta suspensión empezó a contar desde el pasado 30 de septiembre, cuando se produjo el caso.

Sin embargo, los precedentes apuntan en otra dirección. Ya se dio un caso similar con un excompañero suyo en el Real Madrid, Ricardo Carvalho. Fue en 2011, cuando jugaba en el club blanco, y la sanción que se le impuso fue de un año.

Reducirían la sanción máxima a la mitad

Sin embargo, desde Portugal apuntan que no será tanto tiempo. Que le caerán tres meses de sanción -la mitad del máximo- y podrá volver para jugar los cuartos de final de la Nations League el próximo año siempre y cuando el seleccionador, Jorge Jesús, lo crea conveniente.

El extécnico del Benfica, pese a ser el principal señalado de la salida de su estrella no dudó en abrirle luego las puertas a su regreso. Y el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, asegura que es un deseo de todos que pueda volver. "Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", afirmó este pasado fin de semana.

Cristiano Ronaldo, conforme con lo que le caiga

Se entiende que por el hecho de ser el capitán la medida no pueda ser mínima, pero por su trayectoria con Portugal, donde tiene todos los récords y ha estado presente en todos los títulos internacionales ganados por el combinado luso, tampoco se van a cebar con él como lo hicieron con Carvalho.

El propio Cristiano Ronaldo no dudó en pedir una sanción para él y no quiso hacer más sangre, y eso también le puede servir de atenuante. "La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera que esté involucrado en el fútbol, ​​como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos", publicó en su día el jugador del Al Nassr saudí, cortando también una rebelión de los aficionados, que se habían puesto de su parte en el conflicto.