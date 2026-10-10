Suspensión oficial para Cristiano Ronaldo

La Federación portuguesa suspende de forma inmediata a Cristiano Ronaldo y anunciará su sanción en los próximos días

Cristiano Ronaldo lo 'pidió' y la Federación Portuguesa de Fútbol le ha abierto expediente y le sancionará en las próximas fechas tras la espantada en Dinamarca del astro portugués.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha incoado un expediente disciplinario a su capitán después de que éste abandonara la concentración de la selección lusa, una decisión que ha llevado al organismo federativo a aplicarle una "suspensión preventiva" con "carácter urgente" y a remitir las actuaciones a la Comisión de Instrucción Disciplinaria para determinar la sanción definitiva.

El origen del conflicto radica en las discrepancias entre el capitán y el seleccionador, Jorge Jesús, surgidas durante los recientes compromisos internacionales. Las tensiones comenzaron en el partido frente a Noruega del pasado 27 de septiembre, cuando el delantero permaneció realizando ejercicios de calentamiento durante la segunda parte sin llegar a saltar al terreno de juego.

Todo explotó días después, en la previa del duelo ante Dinamarca, en la que, según el ex del Real Madrid, el seleccionador se había comprometido a asumir toda la responsabilidad de haber dejado a su capitán calentando casi todo el segundo tiempo sin jugar cuando le había prometido, primero, que no jugaría y, segundo, que lo haría unos minutos. Y no lo cumplió.

Tras esta desavenencia, el futbolista decidió abandonar la concentración de la selección portuguesa y prometió un comunicado explicándolo todo. Días después, relató paso por paso los motivos de su marcha, acusando directamente a Jorge Jesús. Al tiempo que señalaba que le debían sancionar por su marcha.

Ronaldo asume su sanción

En este sentido, asumió que la FPF debía "evaluar y sancionar las consecuencias" de sus actos, asegurando que "la sanción no debe atenuarse" al considerar que su condición de capitán "constituye un factor agravante" y que "las reglas son las mismas para todos".

Pese a la tensión institucional generada, el atacante descartó su renuncia al equipo nacional afirmando que estará "disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección" una vez cumplido el castigo que dictamine el órgano federativo.

La sanción, como ha indicado la Federación lusa, se conocerá en poco tiempo, pese a que el próximo partido del combinado nacional es en marzo.

Comunicado completo de Portugal

“El 9 de octubre de 2026, la Sección No Profesional inició un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026″, reza el comunicado. “Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia. El expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF y se excluyó su publicación hasta la finalización de la investigación”, señala el expediente de la Federación.