Cristiano Ronaldo deja un recado a Messi tras su adiós

El portugués ensalza la trayectoria del argentino, que ha sido su gran rival y con el que, una vez que ha dejado la selección, nunca más se volverá a enfrentar

Argentina vivió este martes un día triste e histórico. A la retirada internacional de Lionel Messi, confirmada tras el amistoso ante Benín, se sumaron este miércoles muchos deportistas y todo tipo de personas, que mandaron mensajes al astro tras su despedida.

Entre ellas sorprendió la reacción de Cristiano Ronaldo. El eterno rival del capitán argentino contestó a un comentario en la publicación donde el rosarino anunciaba el fin de su etapa con la Albiceleste. En él, el atacante de Madeira ha expresado su reconocimiento hacia el recorrido de Leo Messi con su combinado nacional.

El mensaje del exjugador del Barcelona en Instagram marcaba el cierre definitivo a una trayectoria que incluyó 208 internacionalidades y 126 anotaciones. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero valió la pena cada paso", publicó el ahora jugador del Inter Miami.

Las palabras de respuesta de Ronaldo destacaron la huella del capitán albiceleste: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

Ambos atacantes coincidieron en el terreno de juego en 36 ocasiones entre selecciones y clubes. El balance de esos enfrentamientos suma 16 victorias para el argentino y 11 para el portugués, con un registro anotador en partidos oficiales de 22 goles para el rosarino por 21 del de Funchal.

Palabras de recuerdo para Maradona

En su mensaje de despedida, Messi confesó que le quedaron “muchas cosas por decir” y que le resulta imposible expresar todo lo que siente tras cerrar su ciclo con la selección argentina.

Así mismo, agradeció el apoyo fundamental de su familia, especialmente “en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, así como a sus compañeros, técnicos y clubes.

Además, dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona por haber puesto “a nuestro país donde se merecía estar”, afirmando que el astro los ayudó “estando acá con nosotros y también desde el cielo”, para concluir atribuyendo su camino a la “guía y voluntad” de Dios.

Tapia lo califica como su "héroe favorito"

Otro de los que contestó a la despedida de Leo Messi fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, que también publicó una emotiva carta en Instagram en la que aseguró que Leo "volverá" a la Albiceleste.

“Hoy termina un ciclo. Pero tu historia con la Argentina no termina acá”, publicó un Tapia que destacó, especialmente, el compromiso del hasta ayer capitán de la selección con la camiseta argentina, incluso durante los momentos más difíciles, así como su humildad, su vínculo con sus compañeros y su actitud con los rivales; al tiempo que lo califica como su "héroe favorito".

“Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez. Eso también es tu legado. (...) Llegaste. Jugaste. Soñaste. Sufriste. Insististe. Ganaste. Te coronaste. Y te convertiste en eterno”, afirmó el presidente de la AFA.