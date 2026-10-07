El adiós de Leo Messi a Argentina, un ejemplo para Portugal y Cristiano Ronaldo

El portugués, con un extenso comunicado por medio y con una salida por la puerta de atrás de Portugal, emborrona su carrera con los lusos mientras que Argentina despidió con honores al ex del Barcelona

El final de las carreras de Cristiano Ronaldo y Leo Messi está, inevitablemente, más cerca que nunca. Cuando Cristiano Ronaldo y Messi cuelguen las botas de manera definitiva, aquellos que les vimos jugar, como este que les escribe, podemos presumir de 'yo vi a ambos jugar' y además, en el caso de los que peinemos alguna que otra cana, afirmaremos de manera orgullosa que los vimos enfrentarse cuando defendían a Real Madrid y Barcelona respectivamente.

Es decir, el mejor Cristiano Ronaldo y el mejor Leo Messi, en lo que se podría decir la plenitud de su carreras y dando Clásicos entre merengues y culés para el recuerdo del fútbol mundial. Ahora Ronaldo sigue demostrando que su preparación física es extraordinaria en Al Nassr y Leo Messi hace disfrutar a Estados Unidos defendiendo los colores del Inter Miami.

Cristiano Ronaldo se merece lo mismo que Leo Messi

En la madrugada del 7 de octubre se vivió un partido que ya forma parte de la historia ya que en el choque entre Argentina y Benin, Leo Messi se despidió de la selección albiceleste después de 208 partidos, 126 goles y 67 asistencias. Además Messi lo ganó todo con su país, lo que le encumbró más si cabe como uno de los mejores, sino el mejor, jugador de la historia.

La Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de 2022 y una nueva Copa América en 2024 son algunos de los títulos que Messi consiguió con Argentina que se suman a otros tantos logrados en categorías inferiores. La despedida de Messi con Argentina fue a la altura de lo que las circunstancias requerían. En el Estadio Monumental, toda Argentina presenció las últimas gotas de la calidad de un Messi que se despidió con dos asistencias y un gol.

Al otro lado del charco, Portugal está en plena 'guerra civil' por la huida de Cristiano Ronaldo de la concentración. Después de dos partidos en los que calentó y no jugó, el ex de Real Madrid, Juventus o Manchester United, decidió marcharse del hotel por su propia cuenta y avisando de que habría una explicación a su debido tiempo.

Este pasado martes fue también cuando Cristiano Ronaldo, horas antes de que Messi se despidiese de Argentina, explicó lo sucedido en unos hechos que ateniéndonos a las palabras del luso, demuestran que alguien mintió en la federación portuguesa. Cristiano Ronaldo hablaba de dejar la selección de Portugal después del Mundial pero que desde el propio combinado luso lo convencieron. Luego llegó la elección de Jorge Jesús y la 'traición' del seleccionador al no cumplir con la palabra dada a la estrella de Al Nassr.

Portugal debe aprender de Argentina

Sin obviar que la 'rabieta' de Cristiano Ronaldo dejando la concentración de Portugal está fuera de toda justificación, los lusos deberían tratar de arreglar este lío de la mejor forma posible. El ejemplo perfecto lo tienen en Argentina, con la organización de un amistoso cómodo para la albiceleste y la despedida perfecta para Leo Messi.

No sabemos si Cristiano Ronaldo volverá a Portugal y sobre todo, si el buen ambiente entre seleccionador y jugador volverá a reinar. Sería muy triste para el mundo del fútbol y para la carrera de Cristiano Ronaldo, que en Portugal no supiesen despedir como se merece al Bicho ya que esta triste salida de la selección recordaría, salvando las diferencias, a la de Zidane con Francia. El hoy seleccionador galo se despidió con una expulsión en la final del Mundial ante Italia.