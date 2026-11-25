Petit y y el Betis sufren un duro revés en el que podría haber sido el punto de inflexión del charrúa en su cesión al confirmarse en el despegue cadista que tampoco cuenta para el nuevo entrenador, lo que obliga a una solución inevitable

Gonzalo Petit se enfrentaba a un punto de inflexión el pasado domingo en la cita con Real Sociedad B y el Betis se encontraba pendiente a sabiendas de lo que ocurriera en este partido podría reflejar la verdadera situación de su cedido en el Cádiz y comprender si aún había esperanzas de que levantara el vuelo.

Tiempo sigue habiendo, obviamente, para su reacción, pero lo que ocurrió en Anoeta resulta muy revelador y casi definitorio, porque dejó a las claras que con el nuevo entrenador en el Cádiz tampoco lo va a tener nada fácil, más bien al contrario.

Y es que con la destitución de Albert Celades y la llegada de Borja Jiménez se abría una puerta para el delantero charrúa, si bien una lesión muy inoportuna añadió más incertidumbre sobre los planes del nuevo técnico con el futbolista cedido por el Betis.

Esperanzas rotas el pasado domingo por la decisión de Borja Jiménez

Una vez recuperado, se abrió una pequeña puerta a la ilusión, ya que en su primer choque disponible el míster le otorgó 18 minutos contra el Eibar (1-1), por lo que todos los focos se pusieron en el siguiente duelo, ante la Real Sociedad B. Quizás podría brindarle la primera titularidad del curso y más después de afirmar que podría "aportar mucho".

Sin embargo, el golpe ha sido más duro si cabe, ya que en la fundamental victoria contra la Real Sociedad B, por 0-3, el punta uruguayo no disputó ni un solo minuto y nuevamente fue el único en la nómina de delanteros cadistas que se quedó sin pisar el césped, lo que confirma que su rol no ha cambiado con Borja Jiménez.

El preparador amarillo salió de inicio con dos puntas y apostó por el exsevillista Álvaro García Pascual y Urko Izeta como dupla arriba, mientras que a lo largo del choque ingresó en el terreno de juego Kopotun. Curiosamente, el míster solo realizó dos cambios y agravó más si cabe la situación de Petit. Los goles andaluces los marcaron García Pascual, Cordero y Borja Vázquez.

Solo 26 minutos en lo que va de temporada

Esta decisión de Borja Jiménez reduce drásticamente las esperanzas béticas de que Petit reconduzca su tesitura, a día de hoy alarmante teniendo en cuenta que en todo el curso solo ha disputado 26 minutos repartidos en dos minutos y lo peor es que no hay atisbo de mejoría con el tercer entrenador en la Tacita de Plata.

Gonzalo Petit, en un entrenamiento con el Cádiz. / Cádiz CF

Este contexto empuja al Betis a tomar una decisión tajante en enero después de que en verano valorara un traspaso definitivo ante la posibilidad de que siguiera perdiendo valor, pero finalmente se decantó por una cesión que va peor que las anteriores en Mirandés y Granada.

Otra cesión con matices como solución

El camino en el mercado invernal podría ser buscar otro préstamo en busca de minutos para despegar de una vez, pero cada vez resulta más complicado encontrar un destino favorable aunque sigue teniendo puertas abiertas en Segunda. Quizás en el extranjero podría esta la solución a tenor que ahora no podrá recuperar lo invertido en el mes de enero. Hay un serio problema con Petit.