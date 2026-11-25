El jugador brasileño le regaló al tenista español, reciente ganador de las ATP Finals, una de sus botas firmadas y el murciano no dudó en mostrarse agradecido a través de Instagram. "Muito obrigado", escribió Alcaraz

Carlos Alcaraz es ahora mismo uno de los deportistas más de modas del panorama nacional e internacional. Después de ganar el pasado domingo las ATP Finals en una apasionante final ante Zverev, vigente número 1 del ranking ATP, el murciano ha demostrado que vuelve a estar en un gran momento de forma tras regresar, semanas atrás, de una lesión que le apartó varias semanas de las pistas. Carlos Alcaraz ha ganado desde que volvió de su lesión un total de cuatro títulos.

Los ATP de Tokio y Viena, el ATP 1000 de París y las ATP Finals de Turín que terminaron el pasado domingo con la final citada anteriormente. Carlos Alcaraz por tanto, es una de las grandes atracciones de la fase final de la Copa Davis en la que España debutará este próximo jueves anta la débil Austria. No podrá Carlos Alcaraz lucir en la pista el último de los regalos que le ha llegado de otra de las grandes estrellas del deporte como es el brasileño Vinicius.

Vinicius tiene un detalle con Carlos Alcaraz

El propio Carlos Alcaraz publicó este pasado miércoles una historia en Instagram en la que aparecía una bota de Vinicius. Carlos Alcaraz, empleando el portugués, agradecía a Vinicius, jugador del Real Madrid, el detalle que ha tenido con él con un "muito obrigado", seguido de dos emoticonos, uno con un apretón de manos y otro con un corazón rojo.

En la bota que Vinicius le regaló a Carlos Alcaraz se podía leer "para mi hermano Carlito, con cariño", lo que demuestra la buena relación entre ambos deportistas. No es la primera vez que Carlos Alcaraz y Vinicius se muestran admiración en redes sociales. En 2022, Vinicius y Carlos Alcaraz posaron juntos en el vestuario del Real Madrid. Era el año en el que Carlos Alcaraz irrumpía como un torbellino en el panorama tenístico nacional y se presentaba como la alternativa a un Rafa Nadal que empezaba a no poder soportar los problemas físicos.

Carlos Alcaraz, el arma de España en el doble de la Copa Davis

El rival de España en los cuartos de final de la Copa Davis, Austria, cuenta con su mejor baza en Jurij Rodionov, por debajo de los 100 mejores del mundo en el ranking ATP. De este modo, David Ferrer, capitán del equipo español, podría optar por Daniel Mérida y Rafa Jódar como bazas en individuales buscando cerrar la eliminatoria por la vía rápida.

Vinicius presenciando un partido de Alcaraz en la Caja Mágica de Madrid

Vinicius presenciando un partido de Alcaraz en la Caja Mágica de Madrid

En el caso de que haya que jugar el dobles, David Ferrer podría optar por la pareja formada por Granollers y Carlos Alcaraz. Precisamente este miércoles, ambos se ejercitaron en las pistas de Bolonia ya que el dobles cuenta con matices muy diferentes al tenis en individual. Vinicius a buen seguro que está muy pendiente de si Carlos Alcaraz es capaz de darle otra alegría y 'ganarse' otro regalo de parte del jugador del Real Madrid.