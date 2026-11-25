La presencia de Carlos Alcaraz, a pesar de que llega muy desgastado por la gran carga de partidos que ha tenido en las últimas semana, hace que el equipo capitaneado por David Ferrer sea considerado el máximo aspirante a llevarse la Ensaladera

Feliciano López es el director de la Copa Davis y, por ello, tiene que ser neutral en un torneo en el que se enfrentan las mejores selecciones del mundo que tiene como objetivo hacerse con la mítica Ensaladera. Un campeonato en el que el toledano, que la ganó como jugador, tiene su preferencia por España a la cual, en esta edición, ve como la gran favorita por la presencia de Carlos Alcaraz pero también por el buen nivel que han mostrado los otros jugadores nacionales durante esta temporada.

Feliciano López no duda en considerar a España como la gran favorita para ganar la Copa Davis que se disputa esta semana en Bolonia (Italia), pero también advierte que Italia y Alemania cuentan con opciones de ser campeonas. "No hay que tener miedo a decir que España es favorita. Junto a Italia son las favoritas. Ojo con Alemania. Es verdad que en este formato de tres partidos a tres sets todo se iguala mucho. El dobles es un 33 por ciento. En los países con tantos buenos jugadores si hubiera cuatro individuales su margen sería muy grande", manifiesta en una entrevista en MARCA.

Feliciano López señala la importancia de Carlos Alcaraz en España

Feliciano López explica también que el contar con Carlos Alcaraz hace que España tenga más opciones de ganar la Copa Davis. Si bien es cierto que el toledano también destaca a otros jugadores españoles. "Tienen al que para mí es el mejor jugador del mundo. Un segundo tenista que es top10, que es Rafa Jódar. Davidovich que no ha podido venir. Y luego tenemos a Pedro Martínez, que es un gran jugador de Copa Davis porque responde muy bien. Incluso sube su nivel. Marcel Granollers es el mejor doblista de la actualidad. Es que ha jugado Copa Davis conmigo, con Marc López, con Rafa, con Pedro, con Carlos, y con todos ha jugado bien".

Carlos Alcaraz, durante la disputa de las ATP Finals. / IMAGO

El director de la Copa Davis también da su visión sobre las razones que han motivado a Carlos Alcaraz a jugar el torneo a pesar del desgaste que ha sufrido en las últimas semanas. "Yo nunca he hablado con él de esto, pero seguro que la ilusión que tiene por ganar es enorme. En la historia del tenis tener la Copa Davis en tu palmarés es algo relevante y todos los grandes de la historia la tienen. Es una experiencia diferente compartir aquí con tus compañeros, se disfruta de una manera distinta".

Carlos Alcaraz ha ganado el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals en las últimas semanas lo que se traducen en jugar una gran cantidad de partidos. Sin embargo, Carlos Alcaraz ha hecho un esfuerzo para participar e intentar ganar la Copa Davis, que aún no tiene en su palmarés.

Carlos Alcaraz apunta, tras lo visto en el entrenamiento de este miércoles, a descansar en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis contra Austria que se disputa este jueves y sólo jugaría el encuentro de dobles, decisivo, haciendo pareja con Marcel Granollers siempre y cuando sea necesario. El objetivo de España es que Carlos Alcaraz llegue sin desgaste a las hipotéticas semifinal y final que se juegan el sábado y el domingo respectivamente.