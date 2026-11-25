La plantilla trata de aislarse mientras aficionados y oposición se hacen notar con sus críticas a la directiva y a la propiedad justo antes de que hoy se celebre la junta de accionistas

Un entrenador cesado tras ganar a domicilio, dos derrotas en los dos primeros partidos de Raúl González en el banquillo, un clima tenso desde hace meses... Así se presenta este miércoles la junta general de accionistas del Real Oviedo, donde el club asturiano aprobará gracias a su mayoría accionarial unas cuentas que revelan casi 7 millones de euros de beneficio.

Sin embargo, será posiblemente lo único positivo que se oiga porque los accionistas y aficionados ovetenses se harán notar y se espeta un turno de ruegos y preguntas bastante tenso. La cita tiene lugar a partir de las 17:00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital asturiana, aunque ya había avisos de lo que puede ser y de la oposición que se va a encontrar el Grupo Pachuca.

Las acciones contras las propiedad se están dejando notar desde la dura derrota en Córdoba. El grupo Symmacharii difundió este lunes a través de sus perfiles en redes sociales una fotografía en la que se puede ver una enorme pancarta colocada en la fachada de las oficinas del estadio Carlos Tartiere. El mensaje, dirigido directamente a la propiedad del club, no deja lugar a dudas sobre el descontento existente: "Pachuca, ya no tenéis crédito".

Se trata del grupo de oposición más activo y que más protestó contra las diferentes decisiones vividas la pasada temporada, desde la impopular llegada de Carrión a la mala planificación que, según ellos, se realizó en el regreso a Primera división. Este año ya mostraron también su desacuerdo con la salida de Julián Calero hace dos semanas, cuando el club sorprendió con el fichaje de Raúl como entrenador.

Las Peñas, en contra de directiva y jugadores

El mismo lunes, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) pidió responsabilidades y no sólo a la propiedad. Si bien criticó a la directiva la falta de respuestas, también lo hizo con la plantilla, al tiempo que pedía "responsabilidades". "La paciencia del oviedismo tiene un límite", advertían los peñistas en el inicio de una publicación donde cargaban contra directivos y jugadores. A Raúl, pese a no querer la salida de Calero, de momento no le atacan.

Morales, jugador del Oviedo / Imago

"Estamos cansados de decisiones que no representan a este escudo, de una gestión que genera cada vez más desconfianza y de una directiva que no está dando las respuestas que la afición merece", añaden en su comunicado.

Esta es la situación con la que se va a encontrar la directiva en una junta caliente, en la que lo único seguro es que los puntos se van a aprobar, aunque no se sabe cómo acabara.

Ambiente de guerra civil en el Real Oviedo / Imago

Y, mientras tanto, la plantilla trata de aislarse y empezar a trabajar para salir del bache en el se ha metido y estrenar la cuenta con Raúl en el banquillo. Tiempo tiene para preparar el encuentro, ya que es el que cierra la jornada el próximo lunes ante el Celta Fortuna. Será también un plebiscito para esos jugadores a los que las peñas señalan de no saber lo que el Oviedo representa, ya que tendrá lugar en el Carlos Tartiere.