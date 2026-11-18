El club asturiano quiere enlazar una serie de buenos resultados con Raúl antes del parón invernal y de afrontar el mercado invernal, donde son muy ambiciosos

El debut de Raúl González en el Oviedo no tuvo premio. Pese a adelantarse su equipo y a que contó con más opciones de gol, vio cómo el Girona le daba la vuelta al encuentro y cortaba la marcha ascendente del cuadro ovetense.

Eso no ha mermado los ánimos en el conjunto de la capital asturiana, que se está moviendo mucho en el mercado de cara a mes de enero y que ve cómo los jugadores están encantados con la llegada del ex del Real Madrid.

Así lo confirma el portero del equipo ovetense, un Aarón Escandell que ha definido a Raúl como "un técnico muy cercano al que le gusta el contacto directo y saber cómo está el futbolista". "Llevamos una semana con él y nos pide que seamos valientes, ser protagonistas con el balón y ser un bloque alto tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Se parece a lo anterior, pero también hay matices. Con el tiempo se va a ir viendo lo que quiere", asegura.

El portero carbayón pone los puntos sobre las íes en cuanto a lo que le está faltando al Oviedo para tener regularidad en este primer tramo de la temporada, en la que tal vez le haya faltado esa continuidad para asentarse en zona de 'play off'. "Hay que ser un equipo fuerte, que defienda bien y no metiéndose atrás. Hacer la presión bien y que no estén cómodos", señala, pensando ya en el próximo rival.

En este sentido, Escandell teme el potencial de un Córdoba que lleva cinco partidos sin perder y que estuvo a un paso de ganar en Mallorca. "Si les das facilidades, tiempo y demás, el Córdoba es un equipo muy peligroso que se conoce bien y que lleva tiempo con el míster", indica sobre el rival del domingo, que tiene como entrenador a Iván Ania, un ovetense que conoce a la perfección a su exequipo.

Aaron Escandell encaja un gol en el Oviedo - Girona / Imago

Para el portero azulillo, el objetivo antes de Navidad debe ser ganarlo todo e instalarse ahí arriba de forma constante. "Ganar los cinco partidos que quedan antes de Navidad. Ese debe ser el objetivo", advierte el de Carcaixent, que no quiere más cambios de entrenador -ya a visto cuatro- y asume su parte de culpa. "Algo está haciendo mal la plantilla para que haya sucedido todos estos cambios", reconoce.

Un delantero y uno o dos centrales, objetivos del Oviedo

El objetivo es llegar a ese parón con opciones de estar arriba y, el club, fortalecer las carencias detectadas para, a partir de enero, dar el paso adelante. Se están mirando posiciones en las que reforzar el plantel de Raúl González Blanco en el mercado invernal.

En este sentido, según asegura La Nueva España, va a llegar un central o, incluso, dos y el otro esfuerzo se hará en la delantera, que ha sido donde ha tenido más problemas el Oviedo por las bajas en este arranque de temporada.

Ahí, el nombre que tienen apuntado en rojo es el del racinguista Juan Carlos Arana, que no tiene minutos con José Alberto en Primera división. El Oviedo lleva siguiendo al excanterano del Villarreal desde su etapa en el Eibar y aprovecharía esta oportunidad para lograrlo cedido. Este año apenas ha jugado 62 minutos en Primera, lo que haría viable su salida.