El entrenador portugués aseguró que siempre ha considera al club blanco su "casa" e indicó que su paréntesis de 13 años en otros equipos le ha servido para valorar más si cabe todo lo que representa la entidad y sus valores

Tras un largo paréntesis de 13 temporadas, en las que se sentó en los banquillos de Chelsea, por segunda vez, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica, José Mourinho regresó este pasado verano al Real Madrid, donde ya vivió una primera etapa de tres campañas. En 2020 y y 2013, el técnico portugués ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, diciendo adiós tras un último curso decepcionante que se vio agravado por la presión mediática y los conflictos internos con pesos pesados como Iker Casillas y Sergio Ramos.

Rendido a la grandeza del Real Madrid

Pero, a pesar de ese desgaste, el luso ha confesado que siempre se sintió un madridista más durante su ausencia. "Es una de mis casas, pero es mi casa. Así lo he sentido estando aquí y los 13 años que no estuve aquí. Siempre he querido el bien del club y la alegría de los aficionados. Me he identificado desde el primer día con lo que es el Real Madrid”, aseguró en el acto de presentación del curso académico 2026/2027 de la Escuela Universitaria Europea del club blanco.

El veterano entrenador, de 63 años, que ejerció en su día como ayudante de Bobby Robson y Louis Van Gaal en el FC Barcelona, aseguró además que siempre ha admirado a la entidad que preside Florentino Pérez por los valores que representa más allá del fútbol. "El Real Madrid es grande por todo lo que ha ganado y también por sus principios y por su manera de estar en el deporte y en la sociedad. He estado fuera 13 años y en ese tiempo entendí mejor lo que la gente piensa del Real Madrid fuera de España", destacó.

La presencia de Félix Mourinho en el Bernabéu

"En 2013 me podía haber quedado, pero salí por amor al club y porque pensaba que en ese momento el equipo no necesitaba de mi perfil”, añadió sobre su comentada marcha, desvelando por otro lado que ese sentimiento madridista es algo que ya tenía también su padre, Félix Mourinho, quien fue portero del Vitoria Setúbal y el Belenenses y llegó a ser internacional, desarrollando también luego una carrera como entrenador en su país.

José Mourinho, con rostro serio, en una rueda de prensa. / Imago

Al respecto, contó cómo su progenitor tuvo la oportunidad de pisar el césped del coliseo madridista el 14 de diciembre de 1972. "Estaba enamorado del Real Madrid y de Di Stéfano. ﻿Tuvo una carrera bonita como jugador y uno de los highlights de su carrera fue un amistoso en el Bernabéu﻿, el partido homenaje a Gento. Para él y para su generación, Di Stéfano era el mejor de todos. Ese partido para los portugueses significó mucho porque nuestro héroe, Eusébio, nunca salió del fútbol portugués por razones políticas y en ese partido jugó con el Real Madrid”, recordó.

Su día a día como entrenador: "Es duro"

En cuando a su actual labor como entrenador, por su parte, Mourinho resaltó que no es una profesión sencilla por el desgaste que sufre. “Es una combinación de factores. Nací con algo y siempre me he preparado para el próximo paso. ﻿Las cosas parecía que iban encajando. Aunque tengamos a mucha gente alrededor, el entrenador siempre está solo y eso es duro. Hay que saber esconder nuestras debilidades”, sentenció.