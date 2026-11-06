Mourinho defiende a Vinicius: "﻿Un jugador malo será siempre malo, un jugador muy bueno como él incluso en sus momentos negativos puede volver"

El entrenador del Real Madrid volvió a quejarse por el escaso descanso de su equipo de cara el encuentro de este sábado antte el Valencia, en el que el brasileño cumplirá su último partido de sanción en LaLiga

Tras imponerse sobre la bocina al AEK de Atenas el pasado miércoles en la capital de Grecia, el Real Madrid volverá a entrar en acción mañana sábado en LaLiga ante el Valencia en Mestalla, a las 21:00 horas, lo que ya fue motivo de queja por parte de su entrenador, José Mourinho, que este jueves, en la rueda de prensa previa al choque ha vuelto a poner de manifiesto el escaso tiempo de descanso del que gozarán sus futbolistas.

El 'dardo' de Mourinho: "Gracias a LaLiga tendrán el domingo libre"

"Creo que el equipo está bien. Hemos llegado de Atenas a las tres de la mañana y ningún jugador se ha ido a casa, nos quedamos aquí para intentar tener un par de horas más de sueño. Hemos hecho recuperación ayer y el feedback de los jugadores es positivo. Será complicado pero no vamos a dramatizar”, avanzó sobre la situación de su plantilla.

Además, el luso admitió que tratará de refrescar su once dentro de lo posible. “No pienso en eso. Es fácil de entender que mañana jugarán Konaté y Dean (Huijsen). Repartiremos minutos con los jugadores que se puede. Pero ahora, gracias a la decisión de que jugamos el sábado, los jugadores que van con su selección tienen libre el domingo”, ironizó.

La gestión con Vinicius: "Nunca voy a perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador"

Quien no podrá jugar en Mestalla es Vinicius, que deberá cumplir su cuarto y último partido de sanción. Pero el brasileño sí fue de la partida en Atenas y fue muy criticado por su actuación, saliendo en su defensa el técnico portugués, quien negó que lo haya utilizado de inicio en Europa porque en LaLiga esté castigado.

“Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, he querido perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. En los dos últimos partidos de Champions ha jugado Vinicius, sí. Pero cuando vuelva a la normalidad y esté disponible, haré mi gestión. Como entrenador, no pienso partido a partido, también pienso en la secuencia de partidos que tenemos. El partido contra el AEK era un partido para Vinicius. Un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel e intentar diferentes estrategias de juego, de nivel personal... Un jugador malo será siempre un jugador malo, un jugador muy bueno es un jugador que incluso en sus momentos negativos te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal, como es Vinicius, y de él se espera siempre al que el año pasado me ha eliminado de la Champions. El partido de Vinicius en Atenas, si Vinicius fuera un jugador malo, se diría que ha estado bien. Continuará trabajando y, a la hora de decidir quién juega, el equipo está por encima del jugador”, explicó.

Sin temor al parón y sí al Valencia: "Será muy difícil"

Por otro lado, Mourinho afirmó que no teme que el parón les corte su dinámica positiva. “Me da miedo el partido de mañana. Miedo entre comillas. La dificultad del partido es mi preocupación; la selección no es mi problema. No me preocupa nada que un jugador tenga el honor de ir a jugar con su país. El problema para mí es el partido de mañana, contra un equipo fresco que ha tenido toda la semana para preparar el partido y con un entrenador que no está preocupado de cómo va a jugar su equipo. Es uno de los partidos más difíciles de toda la Liga. Un entrenador que es muy difícil, con mucha experiencia vivida y que sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos. Será un partido difícil para nosotros. Para ganar hay que estar a tope”, indicó.

“En algunos partidos hemos tenido que remontar. Y remontar significa alguna cosa positiva, pero también alguna negativa. Remontar es tener un banquillo rico, la creencia de un grupo, saber qué camiseta llevas... pero también tiene su lado negativo, y eso hay que trabajarlo. Hay mucho que hacer”, añadió sobre el momento del conjunto blanco.

Su deseo para el Atlético de Madrid - Barcelona: "Que pierdan los dos, pero no es posible"

Con respecto al duelo que tendrá lugar en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, con el liderato en juego, Mourinho no se mostró preocupado: “Me gustaría que pierdan los dos, pero no es posible. Van a quedar puntos perdidos y esa es la mejor de las noticias. Lo que pase, con toda la honestidad, me da igual”, destacó, refiriéndose también al hecho de que finalmente no se haya suspendido la jornada por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

“Según he sido informado, hay homenajes bonitos que se van a celebrar en todas las competiciones y eso me parece significativo. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal. Al no ser posible, solo su familia y sus compañeros pueden responder sobre qué le gustaría que pasara: si le gustaría que no hubiese fútbol o ser recordado en todas las divisiones y estadios del fútbol español. No me parece que alguien de nosotros pueda decir esto o lo otro”, aseguró.

Elogios a Fede Valverde: "Es un buen ejemplo para todos"

En otro orden de cosas, el preparador madridista también elogió el momento de forma de Fede Valverde y su paso al frente como capitán del equipo. “No puedo comparar con el de la temporada pasada porque no lo conocía. He visto a un chico profesional, humilde, amigo de sus compañeros. Es un buen ejemplo para todos y obviamente que creo que el hecho de que sea capitán, le ha dado un sentido de responsabilidad”, apuntó.

Respeta la retirada de Cristiano Ronaldo de Portugal

Por último, Mourinho también valoró la retirada de su compatriota Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal. “Se debe respetar su decisión y yo la respeto. No terminó su carrera, quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera y la única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador sea diferente al de ayer. Respecto a si lo veo como entrenador, no sé qué decir. Es pronto todavía”, sentenció.