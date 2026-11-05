Benzema no se olvida de Vinicius y le recuerda que es el "Nº1 siempre"

Karim Benzema ha querido salir en defensa de Vinicius en uno de sus momentos más complicados en el Real Madrid. El francés, que compartió vestuario con el brasileño durante varias temporadas y fue una figura clave en su crecimiento, le ha dedicado un mensaje de apoyo en redes sociales: "Nº1 siempre"

La situación de Vinicius Junior en el Real Madrid está generando bastante debate. El brasileño no termina de recuperar su mejor versión y cada partido parece añadir un nuevo capítulo al debate sobre su rendimiento y su continuidad en el once titular. Además de todas las criticas que ha recibido, también hay quienes no olvidan todo lo que es capaz el extremo de demostrar y dar. Uno de ellos es Karim Benzema, que ha querido tener un gesto con su antiguo compañero en un momento especialmente complicado.

El delantero francés ha compartido una imagen junto a Vinicius, de la etapa en la que fueron compañeros en el conjunto madridista, acompañada de un mensaje muy breve, pero significativo: "Nº1 siempre". Tres palabras con las que Benzema ha mostrado públicamente su confianza en el brasileño, al que conoce bien después de compartir vestuario durante varias temporadas y convertirse en uno de sus grandes socios sobre el terreno de juego.

El mensaje ha llegado después de que Vinicius regresara al once titular ante el AEK de Atenas en la Champions League, pero volvió a quedarse lejos de las expectativas. El Real Madrid consiguió llevarse los tres puntos (2-3) gracias a un gol de Fede Valverde en el tiempo añadido, aunque la actuación del brasileño volvió a quedar en segundo plano. No completó ningún regate de los que intentó y terminó siendo sustituido por Brahim Díaz en el minuto 81. Esta situación volvió a generar criticas. De hecho, José Mourinho tuvo que salir a defender a su futbolista después del encuentro. El técnico portugués calificó su partido de "muy aceptable, aunque no extraordinario", aunque reconoció que no había sido una actuación extraordinaria. También explicó su particular fórmula para tratar de recuperar al mejor Vinicius: "Con él, hasta ahora, uso un 80% de mano blanda y un 20% de mano dura".

Benzema, mucho más que un compañero para Vinicius

La relación entre ambos futbolistas va mucho más allá de aquella fotografía que ahora ha recuperado Benzema. El francés fue uno de los primeros en asumir el papel de mentor del brasileño cuando aterrizó en el Santiago Bernabéu con apenas 18 años. En sus primeros pasos en el fútbol europeo, Vinicius necesitaba ganar confianza, mejorar su definición y aprender a tomar mejores decisiones en los últimos metros. Y Karim estuvo muy presente en ese proceso. Eso no significa que todo fuese siempre fácil. En octubre de 2020, unas imágenes captadas durante un encuentro de Champions League ante el Borussia Mönchengladbach provocaron un enorme revuelo. Benzema fue escuchado hablando con Ferland Mendy en el túnel de vestuarios y pidiéndole que no le pasase el balón al brasileño. La escena dio la vuelta al mundo, pero no acabó rompiendo su relación. Meses después, el propio delantero francés explicó su postura y dejó claro que confiaba en el potencial de su compañero. "Yo creo en Vinicius. Hablo mucho con él, a veces le hablo un poquito fuerte, pero es por él, porque sé que puede dar más", aseguró en 2021. También lo definió como "un fenómeno cuando quiere".

Con el tiempo, aquellas diferencias quedaron atrás y ambos terminaron formando una de las parejas ofensivas más determinantes del fútbol europeo. La temporada 2021-22 fue especialmente representativa de aquella conexión. Entre los dos participaron directamente en 60 de los 73 goles que consiguió el Real Madrid en todas las competiciones. Benzema aportaba la definición y Vinicius el desequilibrio, una combinación que resultó fundamental para conquistar la Liga y la Decimocuarta Copa de Europa. La marcha del francés al fútbol saudí en 2023 puso fin a aquella sociedad sobre el césped, pero no a la relación entre ambos.

Un momento en el que necesita recuperar la confianza

El gesto de Benzema no es el único respaldo que ha recibido Vinicius en las últimas horas. Después del encuentro ante el AEK, Fede Valverde también quiso salir en defensa de su compañero: "Lo importante es que, aunque falle, lo siga intentando y siga aportando. Esa energía que tiene le brinda al equipo una buena sintonía; ya llegarán las cosas buenas". Thibaut Courtois se sumó a ese mensaje de confianza y recordó que todo el vestuario cree en él.

Así, mientras el brasileño sigue buscando la manera de reencontrarse con su mejor fútbol, las voces que le conocen de cerca insisten en que todavía tiene mucho que ofrecer.