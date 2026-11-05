Valdano y Cañizares, ex del Real Madrid, atizan a Vinicius: "Mourinho no podía decir que hizo un partido pobre"

El brasileño, sancionado en LaLiga, volvió a cuajar otro pobre partido en Champions ante el AEK de Atenas, recibiendo las críticas del ex entrenador argentino y el ex guardameta, que censuraron también el modo en el que el técnico portugués sale a defenderlo

Sancionado en LaLiga, donde aún debe cumplir su cuarto partido de castigo el próximo sábado en la visita al Valencia, Vinicius tuvo una nueva oportunidad este pasado miércoles en Champions. El técnico del Real Madrid, José Mourinho, le dio una camiseta de titular ante el AEK de Atenas, pero el brasileño volvió a quedar señalado por su pobre actuación, hasta ser sustituido con empate a dos en el marcador. Así, acabó viendo desde el banquillo, como en Roma, la remontada firmada por sus compañeros con un golazo de Fede Valverde en el tiempo de prolongación.

En el plano defensivo, el extremo volvió a quedar retratado en el repliegue de la jugada que supuso el momentáneo 2-1. Sigue sin ofrecer el trabajo y el sacrificio que sí propone Diomande. Y en ataque, además, continúa desaparecido. Ni le sale ni lo intenta. Apenas buscó un par de regates y le aguantaron sin problemas, dando de nuevo síntomas de esa "tristeza" de la que incluso hablaron sus compañeros tras el anterior choque europeo, ante el RB Leipzig.

La defensa de Mourinho y la respuesta de Jorge Valdano

Tras el partido, a Mourinho, que trató de rehabilitarlo dándole además el brazalete de capitán, no le quedó otra que salir en su defensa, como viene haciendo habitualmente pese a su mal momento. "No ha provocado cambio alguno. A Diomande le da igual derecha que izquierda. Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, como el equipo. Hay que pensar en el resultado, pero también en el Valencia. Por eso cambié a Diomande y Bernardo. Con Vini, hasta ahora 80% mano blanda y 20% dura", destacó el portugués.

Pero al mismo tiempo, en su análisis del encuentro, algunos ex madridistas ilustres tomaron la palabra para poner de manifiesto el mal momento del internacional 'canarinho'. Fue el caso de Jorge Valdano, quien corrigió al entrenador luso y puso de relieve la benevolencia de sus palabras al examinar la actuación de su pupilos. "Aceptable... dijo Mourinho. No podía decir que hizo un partido pobre Vinicius, pero la palabra aceptable tampoco es tan elogiosa para un jugador al que tenemos representado como totalmente desequilibrante", apuntó en Movistar+ el que fuese jugador y técnico del Real Madrid.

Cañizares detecta el origen de todo: "Lo que peor le ha sentado es perder aquel Balón de Oro"

Por su parte, otro habitual contertulio televisivo como Santi Cañizares fue más allá para buscar el origen de esta situación en un episodio extradeportivo que se remonta a 2024. "A Vinicius lo que peor le ha sentado es perder aquel Balón de Oro y sentirse en una situación en que un club se pliega a él y no viaja a la gala del Balón de Oro. Son cosas que no son naturales, y que ahora Vini piensa que tiene un estatus, que contractualmente lo tiene...", afirmó el ex guardameta blanco, que culpó de este modo a la entidad blanca por respaldar en su día el enfado del brasileño cuando vio que era Rodri y no él quien se llevaba el premio al mejor jugador del mundo.

Así, en la misma línea que Valdano, el manchego también recalcó que "ahora tiene que pasar Mourinho a defender a Vinicius en cada rueda de prensa". Un modo de proceder que viene motivado por el hecho de que "Vinicius es incapaz de defender ese estatus dentro del terreno de juego", sentenció.