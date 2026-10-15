Vinicius, del Real Madrid, se rebela: "Cuando tenía 18 años muchos se rieron de mí, diciendo que no iba a marcar goles, pero al final siempre vuelvo"

El jugador brasileño dio la cara y se mostró autocrítico, admitiendo que no está ofreciendo su "mejor versión", al tiempo que insistió en que es "muy fácil" para los árbitros sacarle tarjeta cuando son los rivales los que se ceban con él, valorando la sanción de cuatro partidos en LaLiga

Poco antes de saltar al campo para medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la Champions, Vinicius conocía la sanción de cuatro partidos con la que ha sido castigado por su expulsión y posteriores protestas al colegiado en el encuentro ante el Villarreal, lo que le hará perderse entre otras citas el Clásico frente al FC Barcelona. Quizás descentrado por ello, el brasileño tampoco tuvo su mejor noche ante la Roma. Una pérdida suya por un taconazo en el centro del campo provocó el enfado de Mourinho y precipitó su cambio. Pero tras la remontada del Real Madrid, dio la cara para valorar su momento personal y mostrarse autocrítico al respecto, aunque insistió en defender que es él quien habitualmente se lleva los 'palos' por parte de los rivales.

Molesto con su cambio ante el Galatasaray

"Es normal que me enfade tras un cambio, porque siempre quiero jugarlo todo; estar bien para ayudar al equipo... y hoy no ha sido posible. Al final, los cambios nos han ayudado. Han cambiado el partido. Endrick ha entrado muy bien y ha cambiado la dinámica, además de marcar el gol. Ha sido el mejor jugador de la segunda parte. Esperamos que siga creciendo para ayudar y otros jugadores como Carlos Espí, que siempre entra pocos minutos y nos están ayudando mucho", señaló sobre su sustitución.

La sanción de cuatro partidos: "La regla es nueva y nadie nos la ha explicado"

Además, el internacional 'canarinho' admitió que conocer la sanción pocas horas antes del partido también le afectó. "Creo que ha sido un mal momento. Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio, me dan el mensaje de que estaré cuatro partidos de Liga fuera. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, nunca nos han explicado esto, viene siempre uno de la Liga para explicarnos la nueva regla pero esto, justo esto, no se nos ha dicho nada. Al final, roja para mí, es muy fácil, porque todas las otras aficiones pueden decir que era lo correcto. Pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final, la tarjeta siempre es para mí", insistió.

"No recuerdo a un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitarme al jugador que tenía delante y al final, me he enganchado a su pelo. La regla, al final, es nueva. Y ya está, tarjeta roja. Por eso me sorprendí tanto. Pero no dije ninguna palabra malsonante al árbitro para que me caigan cuatro partidos. Pero contra Vini todo es muy fácil porque el otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también. Pero yo quiero entender, sólo quiero entender eso, para seguir evolucionando, mejorando. Porque sé de dónde he venido y a dónde puedo llegar", insistió.

Asume las críticas y promete volver: "Prefiero que se me pite a mí que a uno de nuestros jóvenes"

Tras esa defensa de sí mismo, no obstante, el madridista también reconoció que no está rindiendo a su mejor nivel y respetó las críticas de la afición. "No digo que estoy preocupado, pero sí enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club, este equipo. Al final, Vini siempre vuelve. No tengo dudas de que voy a volver a devolver al club donde se merece. Los pitos seguramente no me ayuden, pero la afición paga la entrada para decir lo que quiera. Pero lo mejor es que nos apoyen, porque jugamos mejor con la afición de nuestro lado. Yo, Kylian, Jude... todos. Porque si los tres estamos bien conectados, vamos a ganar. Pero la afición tiene todo su derecho. Y cree que es más fácil pitarme a mí, porque siente que llevo más tiempo, soy uno de los capitanes. Pero prefiero que se me pite a mí, que a uno de nuestros jóvenes", indicó.

"Estoy seguro de que voy a volver. Cuando tenía 18 años muchos se rieron de mí, diciendo que no iba a marcar goles y hoy llevo más de 100 con esta camiseta. Muchos títulos que no necesito decir sus nombres. Es un mal momento para mí, pero tengo que seguir trabajando, que las cosas van a volver, Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero ya he tenido momentos peores en los que he vuelto. Muchos han dudado de mí, siempre he dado la cara por este club y por eso he renovado seis años más. Pero la buena racha va a volver, los goles van a volver; estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda", recalcó sobre su momento de forma.

La persecución de los árbitros: "Como Lamine en Barcelona, Julián Álvarez..."

Para concluir, por su parte, Vinicius también se refirió a la persecución que siente por parte de la prensa o los árbitros. "La afición me da igual. La afición me tiene que pitar, porque estoy ahí para marcar goles a su equipo. Pero los árbitros no entiendo. Al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini. Es para los delanteros. No entiendo, tenemos que defender a los jugadores que hacemos el fútbol diferente, como Lamine en Barcelona, Julián Álvarez en el Atlético... y así puedo decir muchos más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí", sentenció.