Mourinho, sobre el castigo a Vinicius: "Pienso que la pregunta es al Comité: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento?"

El técnico del Real Madrid ha dudado sobre las intenciones en el anuncio de la sanción a Vinicius, apenas un par de horas antes de que jugara contra la Roma

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, fue preguntado minutos antes del comienzo del partido ante la Roma sobre la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinicius tras su expulsión ante el Villarreal y el portugués quiso poner la lupa sobre el momento elegido por el Comité de Disciplina para hacerlo público, apenas un par de horas antes de que el brasileño jugase de titular en Champions.

"Pienso que la pregunta es al Comité: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta", dijo en declaraciones al micrófono de Movistar+.

"Pienso que deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español", añadió el entrenador blanco.

El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal por tirar del pelo a un rival y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.

Vinicius, cuatro partidos fuera

El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión el pasado fin de semana y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el Clásico contra el Barcelona.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho pública esta tarde la sanción al brasileño por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz de Mera.

Dos partidos por sus protestas

Vinícius deberá cumplir dos partidos de suspensión por sus protestas al árbitro principal basándose en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, en que se indica que "siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes" y otros dos, la sanción mínima que establece el artículo 130.2, "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

Con esta sanción, que incluye en ambos casos multas accesorias, el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el Clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

El brasileño pidió después perdón al equipo y a la afición en un mensaje en redes sociales. Además, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha estimado las alegaciones presentadas por el Real Madrid y ha decidido "dejar sin consecuencias disciplinarias" la tarjeta amarilla mostrada a Konaté en el mismo partido.