Roma - Real Madrid: alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 2 de la Champions League

Mourinho regresa al Olímpico de Roma, donde consiguió el primer título de la historia de la Conference League, aunque ahora el escenario es muy diferente

La Roma recibe al Real Madrid en lo que supondrá la vuelta de José Mourinho al Olímpico, equipo con el que conquistó la Conference League en 2022. Ahora llega como entrenador del conjunto blanco con la intención de sumar su segunda victoria en el torneo.Es el decimotercer encuentro oficial entre el Real Madrid y la Roma en Champions, con un balance de ocho victorias para los merengues y tres para la 'Loba'. El Real Madrid no visita el Olímpico en partido oficial desde hace ocho años, cuando se impuso por 0-2, en el último cruce entre ambos conjuntos al margen de un amistoso en el verano de 2019.

Las rotaciones de Mourinho

En el Real Madrid, son baja segura Asencio y Rodrygo por lesión, así como Mendy, que no está inscrito en la competición, y Militao, por decisión técnica. Regresará al once inicial Dean Huijsen tras perderse la victoria contra el Villarreal por sanción en LaLiga y, si continúan las rotaciones en los laterales, será el turno de Dumfries y Cucurella, suplentes frente al cuadro amarillo.

La pareja Valverde-Tchouaméni parece que no le terminó de convencer al técnico portugués por lo que podría hacer cambios en la Champions, con la entrada de Arda Güler en la medular o darle la titularidad al inédito ante el Villarreal Bernardo Silva.

Por delante, falta por sabe si Vinícius será titular, después de ser expulsado en LaLiga tras salir desde el banquillo, y donde seguramente se perderá varios partidos, o si bien seguirá apostando por Diomande.Por su parte, la Roma llega como tercera en la Serie A en un buen momento. Gian Piero Gasperini tiene la baja segura de Mile Svilar, su portero titular, por una fractura en el dedo meñique del pie derecho, por lo que confiará la portería al suplente Pierluigi Gollini.

En ataque recupera a Lorenzo Pellegrini, que podría jugar junto a Paulo Dybala, quienes ofrecen argumentos para plantar cara al conjunto blanco. Además, el neerlandés Donyell Malen, que comenzó la temporada con seis goles en siete partidos, buscará hacer daño a la portería de Thibaut Courtois. La participación de Bryan Cristante está en duda debido a una inflamación en la rodilla.

¿Dónde ver por TV el Roma - Real Madrid de la Champions League?

El duelo de la Roma y el Real Madrid se podrá ver por televisión en M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Alineaciones probables de Roma y Real Madrid

Roma: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Koné, Wesley França; Paulo Dybala, Donyell Malen y Lorenzo Pellegrini.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Este partido se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del Roma - Real Madrid, y también en sus redes sociales se dará cuenta de todo lo que suceda en Stadio Olimpico di Roma.