Roma 3-4 Real Madrid: Si no lo rematas, el Madrid te firma una remontada heroica

El conjunto blanco remontó en los diez minutos finales los dos goles de la Roma gracias a su eficacia a balón parado y a los cambios de Mourinho para amarrar una victoria que parecía muy lejos en el 60'

El Real Madrid firmó una nueva gesta europea, no fue en una final, aunque lo parecía... El conjunto blanco perdía 3-1 en el minuto 82 pero Carlos Espí, Endrick y Rüdiger le dieron la vuelta al marcador desde tres saques de esquinas que dejaron en anécdota el buen partido de la Roma hasta entonces.

La primera parte en el Olímpico de Roma fue vibrante, aunque el conjunto de Gasperini salió con una marcha más de intensidad dispuesto a sorprender al Real Madrid. Avisaba Soulé al minuto de juego y antes del cinco Thibaut Courtois ya había salvado a sus compañeros.

El meta belga sacaba una mano providencial al disparo de Mario Hermoso, que iba para adentro de no ser por la estirada del cancerbero blanco. Poco después el remate de Dybala se marchaba cerca del poste y el Real Madrid estaba más atento de defender que de atacar.

Así, hasta que acabó llegando el gol de la Roma. De Roon batía la portería merengue con un derechazo que roza en Malen y desvía lo justo para dejar en nada la estirada de Courtois. Lo celebraba por todo lo alto el Olímpico pero la alegría tan solo le iba a durar cinco minutos, los que tardó Mbappé en volver a poner el empate.

El francés ganó un balón tras un error de calculo de Hermoso, puso la directa a la portería de Gollini y con otro derechazo batía al meta italiano después de que tocara en un defensa rival. Lograba el Madrid minimizar riesgos con un empate rápido.

Lo cierto es que el Real Madrid pudo irse con ventaja al descanso, pero ni Cucurella ni Bellingham, ya en el tiempo añadido, acertaron con sus disparos entre los tres palos, aunque también pudo hacerlo la Roma que tuvo su mejor ocasión en un remate de Malen, que se quedaba solo ante Courtois, pero que no llegó a producirse porque Rüdiger metió una pierna salvadora.

Malen destroza al Real Madrid

La segunda parte comenzó con un cambio en la Roma por molestias de Dybala. Entraba el joven Rodrigo Mora por él y el portugués dio una asistencia a los cinco minutos para volver a poner el 2-1, obra de Malen.

Todo venía de un error garrafal de Vinicius, queriendo sacar el balón de espalda y de tacón, perdiendo la posesión y lanzando el ataque romanista. Mora ponía el pase filtrado para Malen que se sacaba un zurdazo que tocaba en Valverde y acababa dentro de la portería de Courtois. Esta vez no le dio tiempo al Real Madrid a empatar pues antes la Roma volvería a asestar otro golpe por mediación de Malen, que se queda ante Courtois y le cruza el balón.

Remontada a balón

Tenía por delante el Real Madrid 30 minutos para darle la vuelta al marcador o al menos buscar el empate, algo que parecía cada minuto más imposible, sobre todo después de que a Mbappé le anularan un gol por fuera de juego.

Otro golpe moral para el conjunto blanco que encontró en el balón parado y en los cambios de Mourinho otra gesta europea. Entraron Güler, Endrick, Bernardo Silva, Carreras y Espí, y el delantero blanco apenas tardó tres minutos en perforar la portería de Gollini. El ex del Levante remachaba a bocajarro un balón suelto tras un saque de esquina para recortar distancia.

En primera instancia señalaron fuera de juego pero el VAR validó, ahora sí, el tanto blanco. El Madrid se metía en el partido en el minuto 82 y tan solo cuatro minutos más tarde, Endrick iba a firmar el empate con un remate de cabeza en otro saque de esquina.

No se lo creían el conjunto romanista, que en un plis plas vio como su ventaja se había esfumado. Pero el Madrid quería más, quería hacer la machada entera y esta llegaría en el minuto 90 con otro córner cazado por Rüdiger en el área chica para empujarlo con el interior.

El Real Madrid hacía lo que parecía imposible apenas diez minutos antes para desesperación de la Roma que había visto como los tres puntos volaban para Madrid. Y es que al equipo más laureado de la historia de la Champions hay rematarlo no una vez sino dos veces, si no quieres que te pasen cosas como la que hemos vivido esta noche en el Olímpico.

- Ficha técnica:

Roma: Gollini, Mancini (Balerdi 63'), Ndicka, Hermoso (Koulierakis 81'), Molina, Konè (Pisilli 17'), De Roon, Wesley, Dybala (Rodrigo Mora 46'), Soulè (Pellegrini 63'), Malen.

Real Madrid: Courtois, Dumfries (Güler 58'), Konaté, Rüdiger, Cucurella (Carreras 79'), Tchouameni (Bernardo Silva 70'), Valverde, Bellingham, Yan Diomande (Espí 79'), Vinicius (Endrick 58'), Mbappé.

Goles: 1-0 (20') De Roon; 1-1 (25') Mbappé; 2-1 (51') Vinicius; 3-1 (57') Malen; 3-2 (82') Espí; 3-3 (86') Endrick; 3-4 (90') Rüdiger.

Árbitro: François Letexier (francés). Mostró tarjeta amarilla a Mancini, Wesley y Pellegrini por parte de la Roma, y a Carreras por parte del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Roma ante 64.256 espectadores.