Mourinho: "Remontamos con una rebeldía entre comillas, porque es una rebeldía organizada, emocional"

El técnico del Real Madrid analizó la victoria blanca con una espectácular remontada en los últimos minutos, donde marcaron tres goles para ganar 3-4

José Mourinho, técnico del Real Madrid, analizaba la victoria de sus jugadores tras una heroica remontada en el Olímpico de Roma. "El adversario fue difícil, juega un deporte diferente al fútbol al que estamos habituados. Es muy complicado para ellos también jugar con el ritmo y la intensidad durante 90 minutos. Han merecido llegar con ventaja, a pesar de que un par de goles no me gustaron. Y después hemos cambiado con mucho coraje, que los jugadores han tenido, con un empate que sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante, hemos querido siempre y ya está. Tenemos seis puntos contra dos adversarios que no digo que son los mejores, porque está ahí el Arsenal, pero eran partidos muy complicados y nos metemos a una posición muy buena", ha dicho para los micrófonos de Movistar+.

El preparador de Setúbal fue cuestionado por unas palabras de Fede Valverde tras el partido, en la que aseguró que la remontada se hizo gracias a la rebeldía. "El primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron ocasiones ni nosotros pudimos entender el partido. Trabajamos muchas cosas, pero no lo pudimos sacar. Después, con rebeldía pudimos hacer lo trabajado", fueron las palabras del charrúa, con la que Mourinho difería.

"No estoy de acuerdo con Fede. Ellos plantearon un partido diferente a todos los que habían hecho hasta hoy. Nos han atacado con tres jugadores por banda derecha, pero después, cuando inicia el segundo tiempo y parecía que el equipo estaba en mejor estabilidad, nos comemos un gol que no nos podemos comer, y en una transición ellos hacen el gol", respondía.

De ahí, los ajustes al descanso: "Por ahí, pero no podemos hacer lo que hicimos. Y en una transición hicieron el gol. Es una rebeldía entre comillas, porque es una rebeldía organizada, emocional, dentro de un contexto táctico que nos ha ayudado mucho contra un equipo que yo sabía perfectamente cómo juega, los equipos de Gasperini. Nos ha sorprendido en el planteamiento ofensivo, pero 90 minutos con esa intensidad no es posible".

Fede Valverde y la "rebeldía" del equipo

"El primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas 'chances' ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar. Después, con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado. Movilidad por dentro, más espacios, encontramos los uno contra uno", analizó en declaraciones a Movistar+ Fede Valverde.

Valverde reconoció que el encuentro se había puesto "difícil" tras los dos goles de Malen. "Yo, como jugador, orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero creo que, si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado; lo habríamos disfrutado más. Se nos vino cuesta arriba por errores propios", apuntó.

El Real Madrid remontó un 3-1 adverso en los últimos 10 minutos, gracias a los tantos de Espí, Endrick y Rüdiger. "Felicitar a los que han entrado, lo han hecho con unas ganas increíbles, eso demuestra que estamos todos concentrados", señaló el capitán del equipo blanco.

El uruguayo incidió en la figura de Endrick, que además fue fundamental en el tanto de Espí: "Me alegro por él. El míster lo había dicho hace unos días, que necesitaba a todos los jugadores, que felicitaba a los que tenían menos minutos. Cada jugador da el máximo".

Por último, Valverde terminó haciendo referencia a su propio rol, después de volver a cambiar de posición de centrocampista a lateral: "Lo importante es ganar, como dijo el míster, si las cosas salen bien, hay que seguir adelante. Yo, feliz de seguir agarrando muchos minutos, disfruto jugando con este escudo, tenía mucho espacio para correr. Agradecido de que el míster siga confiando en mí".