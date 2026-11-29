El técnico madridista no escondió su enfado tras el primer tropiezo del Real Madrid en el Bernabéu y señaló directamente a Soto Grado por su permisividad con las pérdidas de tiempo, las acciones disciplinarias y varias decisiones que encendieron los ánimos; Militao y Rüdiger tuvieron que sujetarlo para apaciguar sus protestas

Jose Mourinho en el banquillo del Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Alavés. / IMAGO

El Real Madrid se estrelló contra el planteamiento defensivo de Quique Sánchez Flores, no encontró soluciones para derribar el muro vitoriano y terminó protagonizando una noche de máxima tensión, en la que José Mourinho tampoco escondió su malestar con el arbitraje de Soto Grado.

El técnico portugués, que reconoció errores propios y asumió la responsabilidad del resultado, cargó especialmente contra la permisividad del colegiado con las pérdidas de tiempo del conjunto visitante y algunas decisiones disciplinarias que, a su juicio, no siguieron el criterio establecido. La derrota ante el Alavés (1-2) le deja le sensación de mucho más que tres puntos perdidos.

El entrenador madridista compareció visiblemente contrariado después de una derrota que puso fin a la racha de diez victorias consecutivas y que dejó al equipo sin capacidad para reaccionar ante un Alavés que supo defender su ventaja. Sin embargo, más allá del planteamiento de Quique, Mourinho centró su discurso en determinadas actuaciones arbitrales que terminaron sacándolo de sus casillas.

Mourinho protesta de forma vehemente al colegiado. / IMAGO

Mourinho reconoce el mérito de Quique, pero señala al árbitro

El técnico madridista inició su análisis reconociendo el planteamiento del entrenador alavesista, aunque rápidamente introdujo sus reproches a Soto Grado por la manera en la que permitió que los visitantes ralentizaran el encuentro. "Quique ha hecho su planteamiento, que no era una sorpresa para nosotros", comenzó diciendo.

"Han tenido la suerte del árbitro de ser muy permisivo con los tiempos... no quiero ir muy lejos, ha sido permisivo al punto de que una regla que está muy clara que es que si el banquillo mete un balón al campo es roja al entrenador, han metido dos veces un balón al campo y el árbitro ha sido muy permisivo con esto, con los segundos... Han tranquilizado el ritmo de juego, han reducido el tiempo de juego útil y nos ha complicado la vida".

"Del banquillo del Alavés han metido dos veces un balón al campo y el árbitro ha sido muy permisivo con esto"

"Enhorabuena a Quique por su planteamiento, lo único que reprocho, que es feo, es lo de tirar balones al campo que ya nadie lo hace en el fútbol", añadió el luso.

"No he querido cambiar estructura, simplemente dar algo de descanso a Diomande y Bernardo, pero al final sí he visto un poco de falta de frescura pero la responsabilidad es mía, las decisiones son mías, hemos perdido puntos que no podemos perder pero todo continúa y mañana volvemos al trabajo".

"Este árbitro tiene algún... le gusta demostrar su poder"

La acción que terminó con Bellingham expulsado y las reclamaciones por un posible penalti sobre Mbappé también centraron buena parte de la comparecencia de Mourinho. El entrenador dejó claro que no tenía una visión definitiva de la pena máxima desde el banquillo, pero sí trasladó la opinión del futbolista inglés, que consideró que había sido objeto de infracción. "

Fue el momento más duro de su comparecencia. Mourinho enumeró diferentes acciones en las que consideró que Soto Grado no aplicó el reglamento de manera uniforme y terminó dejando una frase especialmente contundente sobre el colegiado, al que acusó de querer ser protagonista. "El penalti es difícil en el banquillo, me ha parecido dudoso pero Jude dice que es penalti después del partido y cuando un jugador dice que es penalti tengo que pensar que es penalti. ﻿Si después del partido dice que es penalti, que le ha tocado, en el banquillo me parece que podía ser un penalti exagerado pero este árbitro... vamos a ver a quién expulsa la próxima temporada...".

"Hace dos temporadas expulsó a Mbappé, la pasada a Vinicius, esta temporada es Bellingham... a ver si la próxima es Courtois, este árbitro tiene algún... le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno﻿, no quiero decir que perdemos por el árbitro. Hay cosas que están tipificadas, que la propia UEFA nos dice, pisotón, amarilla, mano en la cara, amarilla, agarrón en contraataque, amarilla, y un agarrón a Mbappé no da amarilla. Estaba enfadado"﻿, añadió.

La reacción de Arda Güler no sorprende a Mourinho

Otro de los momentos de la noche fue la sustitución de Arda Güler. El turco, que había asumido un papel importante en la construcción del juego madridista, abandonó el terreno de juego visiblemente molesto y se dirigió al banquillo sin ocultar su frustración.

Mourinho, lejos de reprocharle su actitud, defendió la reacción del futbolista, entendiendo que su enfado respondía a la ambición y a las ganas de continuar jugando. "Me parece perfecto, la reacción de un jugador que quiere jugar. Me parece perfecto, me parece normal".

El cambio, además, coincidió con uno de los momentos en los que el Madrid perdió mayor claridad en ataque. El equipo necesitaba encontrar soluciones entre líneas, pero sin Güler le costó todavía más conectar con sus delanteros y superar la acumulación de efectivos del Alavés cerca de su área.

Jose Mourinho, muy molesto en la banda del Santiago Bernabéu. / IMAGO

Vinicius, los pitos del Bernabéu y la respuesta de Mourinho

La reacción de la grada hacia Vinicius también fue motivo de debate después de una noche en la que el brasileño no consiguió marcar diferencias. El futbolista escuchó nuevamente silbidos en el encuentro, en un contexto de frustración generalizada por el resultado y por la incapacidad del equipo para encontrar soluciones ofensivas.

Mourinho restó importancia a la situación y criticó que se intentara convertir las reacciones individuales en el centro del análisis tras una derrota colectiva. "Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde esta es la gran historia, tenéis algo de qué hablar hasta el miércoles, el Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado... tenéis tantas cosas para decir que no necesitáis inventar que Arda se ha ido cabreado, que Vinicius ha sido pitado, que yo he sido pitado, no necesitáis historias, el Madrid ha perdido, dedicaos a analizar nuestra derrota y no tenéis necesidad de buscar historias. Se hace cuando vamos bien, echar un poco de pimienta a la cosa, hemos perdido, es una situación en la que tenéis mucho que criticar. Vini ha estado como todo el equipo, hemos sido todos iguales, no creo que haya un jugador que haya sido mejor que los otros y el responsable es el entrenador".

De esta forma, el portugués asumió así la responsabilidad y defendió que el rendimiento de Vinicius debía analizarse dentro de un contexto colectivo en el que ninguno de los futbolistas estuvo a la altura de lo que exigía el partido.

Mourinho tuvo que ser sujetado por Militao y Rüdiger

El enfado de Mourinho con el árbitro venía de antes. El técnico ya había protagonizado un episodio de máxima tensión en el encuentro, especialmente en los últimos minutos de la primera parte, cuando Soto Grado decidió amonestarlo después de sus reiteradas protestas.

El desencadenante fue una acción en la que Arda Güler reclamó una falta después de perder el balón. El turco protestó ostensiblemente, pero Soto Grado dejó seguir el juego y, una vez detenido, se acercó al madridista para recriminarle su actitud.

Mourinho no encajó bien el gesto del árbitro con su futbolista y trasladó sus quejas al cuarto árbitro. La situación fue aumentando de temperatura hasta que Soto Grado recorrió buena parte del campo para mostrarle la tarjeta amarilla al entrenador madridista.

La reacción del portugués fue inmediata. Visiblemente enfadado, se dirigió hacia el cuarto árbitro para recriminarle que hubiera trasladado sus protestas al colegiado principal. Fue entonces cuando varios miembros del cuerpo técnico y algunos jugadores tuvieron que intervenir para evitar que la situación fuera a más.

Militao y Rüdiger se sumaron a los ayudantes de Mourinho para sujetar al técnico y apartarlo de la zona arbitral, consciente de que una nueva protesta podía terminar con una segunda amarilla y su expulsión. El entrenador acabó marchándose, aunque la tensión no desapareció y el enfado con Soto Grado continuó durante el resto del encuentro.

La escena terminó convirtiéndose en una de las imágenes de una noche negra para el Real Madrid, que perdió su condición de invicto en el Bernabéu, vio a Bellingham expulsado y acabó desesperado ante un Alavés que supo jugar con el resultado, con el reloj y con los nervios.