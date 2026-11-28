Aramburu se ha recuperado a tiempo de sus molestias y ha entrado en la lista para recibir a los nervionenses, si bien es una incógnita si partirá de incio

En vísperas de recibir al Sevilla en Anoeta, Pellegrini Matarazzo ha recibido una buena noticia que no beneficia al Sevilla, pues recupera a tiempo a uno de sus futbolistas más importantes.

De ese modo, Jon Mikel Aramburu, duda hasta el último momento, ha entrado finalmente en la lista de 23 citados elaborada por el preparador txuri urdin después de que se perdiera el jueves el choque de la Europa League contra el Crystal Palace, que terminó con derrota donostiarra.

Aramburu, listo contra el Sevilla. / Imago

El lateral derecho sufrió un duro golpe en el partido contra el Racing con Iñigo Vicente como protagonista y le impidió viajar a Londres, y hasta el entrenamiento de esta mañana no se sabía si estaría disponible contra el Sevilla.

Matarazzo decidirá si está listo para ser titular

Ahora es Matarazzo el que tiene que decidir si lo considera a punto para partir de titular o, por contra, lo deja en el banquillo por precaución. Si no lo ve para salir de inicio, su lugar lo podría ocupar Fort, que jugaría su tercer partido consecutivo, aunque también existen las opciones de desplazar a Zubeldia o Marín a la banda diestra.

Esta es la convocatoria completa de la Real Sociedad para el partido de este domingo contra el Sevilla: Remiro, Marrero, Fraga, Aramburu, Aihen, Gorrotxategi, Zubeldia, Jon Martín, Turrientes, Óskarsson, Oyarzabal, Guedes, Ochieng, Kubo, Marín, Pacheco, Sergio Gómez, Soler, Sarr, Fort, Zakharyan, Sucic y Lebarbier.

Retoques en el once realista

El canterano Lebarbier repite en la lista tras viajar a Londres para la cita europea, pero no su compañero Dani Díaz, que en esta ocasión se queda fuera.

Más allá de si Aramburu parte de titular o no, se espera algunos retoques en el once de Matarazzo con respecto a la derrota contra el Crystal Palace, entre ellos el regreso entre los tres palos de Álex Remiro. Lo mismo ocurre con Carlos Soler y Sucic, con opciones de entrar en los planes del técnico para esta importante cita por Europa.