España se cruza con Gran Bretaña por un puesto en las semifinales de la Copa Davis

La selección española cumplió con su plan en los cuartos de final de la Copa Davis 2026, cuya Final a 8 se está disputando en la ciudad italiana de Bolonia. España no sólo ganó a Austria, sino que lo hizo en dos partidos tras las victorias de Dani Mérida y Rafa Jódar y pudo reservar a Carlos Alcaraz dos días más para que se reponga completamente de los problemas en los isquiotibiales que arrastra desde las ATP Finals de Turín.

Ahora, en semifinales, tendrá que vérselas con el rival que no esperaba. Gran Bretaña dio la sorpresa ante Alemania en cuartos y, por tanto, no se vivirá un nuevo duelo entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, como hubiera ocurrido en el caso de que alemanes y españoles se hubieran cruzado en esa ronda.

Cameron Norrie resistió al germano Jan-Lennard Struff, Zverev igualó la serie de cuartos de final y, en dobles, Henry Patten, número uno del ranking, y Neal Skupski, número 3, pasaron por encima de los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en dos sets, por 6-2 y 7-6 (6).

Ese es, precisamente, el mayor temor del equipo español, que no puedan resolver ante Gran Bretaña en individuales y se la tengan que jugar en el doble ante una pareja tan potente.

El capitán español, David Ferrer reconocía que su próximo rival tiene "muy buen dobles", además de a Cameron Norrie, que es un jugador "con mucha experiencia, que maneja muy bien la presión". Y alerta de que, pese a que España cuenta con un grandísimo equipo, "en el mínimo despiste te puedes ir a la calle".

Rafa Jódar, en la Copa Davis / Imago

Previsiblemente, el duelo decisivo podría ser el que abra la serie y que jugarían Cameron Norrie ante Rafa Jódar, ya que Carlos Alcaraz aparece como claro favorito ante el semifinalista en Wimbledon Arthur Fery.

Horario del España - Gran Bretaña de la Final a 8 de la Copa Davis

La eliminatoria entre España y Gran Bretaña se disputa este sábado 28 de noviembre a partir de las 12:00 horas (hora peninsular española). El primer partido, que enfrentará a los número 2 de ambos países, se jugará primero, dejando justo después a los primeros espadas y por último, el decisivo dobles en el que, en caso de empate, definiría cual de los dos equipos pasa a las semifinales.

Dónde ver por TV el España - Gran Bretaña de la Final a 8 de la Copa Davis 2026

Todos los partidos de la serie entre España y Gran Bretaña, además del resto de la competición, se pueden ver a través de Movistar Plus. El encuentro del último gran torneo del año se retransmitirá por el canal Movistar+, en el dial 8. También se podrá ver por Tennis Channel.

Además podrás seguir toda la actualidad de este torneo en ESTADIO Deportivo, dónde encontrarás las últimas noticias y las crónicas de los partidos, con especial interés en los jugadores españoles y el resto de los nombres importantes del tenis mundial.