El tenista madrileño se midió a Rodionov en el segundo encuentro de estos cuartos de final de la Copa Davis﻿. En un choque que se fue a los tres sets, Jódar fue de menos a más para imponerse en hora y media al austriaco

Después del triunfo, cómodo, de Daniel Mérida en el primer partido de estos cuartos de final de la Copa Davis para España, le tocaba el turno a Rafa Jódar. El madrileño, la gran revelación del tenis español en este 2026. Rafa Jódar ya sabía lo que era jugar en la Copa Davis, lo hizo meses atrás en Chile y este jueves tenía en su mano darle el pase a España a las semifinales en la que ya esperaba Gran Bretaña.

Rafa Jódar se medía al mejor tenista de los austriacos, Rodionov, que llegaba con una buena inercia de triunfos, muy diferente de la de Rafa Jódar,que perdió sus tres encuentros en las ATP Finals que se disputaron la pasada semana. Parecía que esas derrotas le pesaron a Rafa Jódar en el primer set ya que Rodionov fue comiéndole pista poco a poco al español.

Rodionov da la sorpresa en el primer set ante Rafa Jódar

Empezó bien Rafa Jódar en su primer servicio pero esas buenas sensaciones se diluyeron rápidamente en el tercer juego. Rodionov le rompió el servicio para tomar ventaja en la primera manga. A punto estuvo Jódar de igualar ese break en el sexto pero Rodionov parece que estaba teniendo la tarde en Bolonia.

Lo peor llegó en el séptimo cuando Rafa Jódar volvió a perder un nuevo juego y le dejó a Rodionov el primer set en bandeja. El austriaco terminó cerrando el primer set por un claro 6-2 en 32 minutos y tras un error del propio Rafa Jódar restando. Le tocaba al español hacer borrón y cuenta nueva si quería no tener que obligar a David Ferrer a poner en liza el doble con Alcaraz y Granollers.

Rafa Jódar acelera y remonta el partido ante Rodionov

El segundo set empezó con servicio de Rafa Jódar y con un Rodionov que empezó a toparse con la mejor versión del madrileño. Rafa Jódar, mostrándose muy sólido desde el fondo de la pista, logró romperle el servicio a un Rodionov a las primeras de cambio. Ahí empezó el espectáculo de Rafa Jódar en el segundo set. El madrileño le rompió dos veces más al servicio a Rodionov. Rafa Jódar aceleró y arrasó en la pista a Rodionov en apenas 26 minutos.

Ahí no se quedó Jódar ya que en el tercer se, el madrileño siguió con el ritmo vertiginoso para llevar la última y definitiva manga a 5-1 a su favor. Servía Rafa Jódar pero se encontró con un Rodionov dispuesto a vender muy cara su derrota en los instantes finales del encuentro. Pero Rafa Jódar logró remontar hasta tres bolas de rotura para ponerse con pelota de set, partido y eliminatoria para España en los cuartos de final de la Copa Davis.