El excentrocampista verdiblanco rememora cuándo le descubrió el Betis y cómo se gestó su fichaje, a la par que confiesa que siente casi sevillano y revela que lo tuvo todo hecho con el Wolfsburgo pero que incumplió una condición

Beñat Etxebarria dejó huella en su paso por el Betis de 2009 hasta 2013 y también caja, pues los verdiblancos ingresaron ocho millones de euros con su traspaso al Athletic después de haberlo dejado salir gratis rumbo a Heliópolis para militar en el filial verdiblanco

Esta operación se produjo después de acabar su cesión en el Conquense, club en el que los verdiblancos apuntaron su nombre para ficharle. "Fue curioso cómo se dio todo. Jugamos contra el Betis Deportivo en su ciudad deportiva y creo que ganamos 2-3. Eso fue, si no me equivoco, en enero. Al terminar el partido se me acercó un señor que me dijo que era el responsable de la cantera. ¡Era Miguel Valenzuela! Recuerdo que me saludó y me preguntó cuál era mi situación", recuerda en El Correo de Andalucía Beñat, que contó lo que sucedió después.

"El Betis me hizo una oferta y me gustó"

"Les dije que pertenecía al Athletic y que estaba cedido una temporada en el Conquense. Mi agente siguió hablando esos meses con el Betis. Me hicieron una oferta y me gustó. Había otras opciones, también del norte, pero lo que hizo el Betis por mí me llamó mucho la atención… Lo que pasa es que tenía que esperar a ver qué pensaba el Athletic", señaló el excentrocampista, que reveló el curioso lugar donde firmó con los verdiblancos.

Había otras opciones, también del norte, pero lo que hizo el Betis por mí me llamó mucho la atención… Lo que pasa es que tenía que esperar a ver qué pensaba el Athletic

"Cuando terminé la cesión en el Conquense, me reuní en Lezama con los dirigentes. Me dijeron que no, que no contaban conmigo… Y nada más salir de la reunión, en el mismo aparcamiento, firmé el contrato con el Betis", contó Beñat, que rememoró sus comienzos como verdiblanco.

"Encontré un hermano en Cañas"

"Me costó un poco, la verdad. Todo era nuevo para mí y los compañeros se conocían de años anteriores. Pero me acogieron fenomenal. Al principio vivía solo, en el bloque de al lado de Cañas, en Jardines de Hércules. Empecé a pasar más tiempo en su casa que en la mía y al final acabamos compartiendo piso. Encontré en Cañas al hermano que nunca tuve. Siempre se despertaba sonriendo y se iba a la cama igual. Es una persona increíble, que hace la vida más fácil a los demás. Estuvimos dos años conviviendo", señaló Beñat.

El exbético también recordó su debut con el primer equipo tras brillar en el filial. "Fue distinto al que tuvo con el Athletic. Salí con otra mentalidad, con la idea de hacer algo, de aprovechar el momento. Es muy importante la mente. No estuve nervioso en ningún momento y todo eso se nota. Cuando acabó el partido, llamé a mi mujer y a mi padre. Estaban contentos. Era todo mucho más natural. Todo estaba bien. No tuve la sensación de la otra vez: 'Joder, sí, he debutado, pero no lo he aprovechado…'. Con el Betis fue distinto. Me lo dije: "Que sea lo que Dios quiera, pero yo he jugado como sé. Y punto", recordó Beñat, muy agradecido con Pepe Mel. " Siempre le estaré agradecido y al que le deseo que se recupere cuanto antes del problema de salud que ha tenido. También a Roberto Ríos, que siempre me trató muy bien. Los dos somos de Bilbao".

"Si no soy sevillano, poco me queda"

Además, Beñat confesó que se siente muy sevillano tras su paso por el Betis. "Descubrí una nueva manera de vivir. En realidad, ahora vivo en Bilbao como vivía en Sevilla. Si no soy un sevillano más, poco me queda. Ahora trato de vivir más de cara al disfrute, al día a día, a la calle. Soy bastante callejero, sí. Era gracioso porque, cuando estaba en Sevilla, algunos me decían: "Pero, hostia, qué burro eres, qué vasco eres…'. Y luego, si tenía dos días libres y me venía a Bilbao, había gente que me decía: 'Hostia, tienes acento andaluz', explicó Beñat, que indicó que en 2012 lo tuvo casi hecho con el Wolfsburgo.

Beñat, en su etapa en el Betis. / Imago

"En el Beris las cosas estaban complicadas y en el verano de 2012 me iba al Wolfsburgo. Estaba todo hecho, tanto, que me dijeron mis representantes que para evitar posibles contratiempos, era mejor que no jugara un partido, contra el Athletic ante mi gente, pero lo jugué y ganamos 3-5. Entonces el Wolfsburgo dijo que faltaba un documento, pero después volvió más adelante", relató Beñat, que se decantó por la oferta del Athletic.

Su vuelta al A﻿thletic

"En el verano de 2013 no quise escuchar ninguna otra posible salida. Quería volver a entrenar con el Athletic", concluyó el exjugador bético, ya retirado y que ahora entrena a la selección vasca sub 16.