Martín y Lucas han iniciado una nueva etapa lejos de Valdebebas después de dos temporadas en La Fábrica. Ambos quieren seguir creciendo como porteros, pero el mayor ya ha dejado claro que pretende construir su propio camino sin vivir bajo las comparaciones con su padre

Llevar el apellido Casillas abre puertas, pero también puede convertirse en una mochila demasiado pesada cuando lo que se quiere es llegar a ser futbolista, más todavía si se juega de portero. Martín y Lucas, los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero, han decidido cambiar de equipo para continuar su formación y han dejado atrás la cantera del Real Madrid para incorporarse al Leganés. Un movimiento que supone un nuevo capítulo en sus incipientes carreras y que también responde al deseo de encontrar un entorno en el que puedan crecer lejos de parte de la exposición que acompaña a su apellido.

Los dos hermanos llevaban dos temporadas en La Fábrica, adonde llegaron procedentes del Pozuelo. Martín, de 12 años, defendía la portería del Infantil B, mientras que Lucas, de 10, hacía lo propio en el Alevín A. Ambos han seguido los pasos de su padre bajo los palos, aunque ahora continuarán su aprendizaje en la estructura del conjunto pepinero.

La decisión ha coincidido con unas declaraciones de Martín que ayudan a entender cómo afronta esta etapa. En el pódcast 'Resonancia de Corazón', presentado por José Ramón de la Morena, el mayor de los hermanos expresó sus ambiciones futbolísticas, pero también dejó claro que quiere que su trayectoria tenga identidad propia. "Yo soy Martín Casillas y quiero hacer mi propia carrera. Me gustaría ser el portero de la selección, pero no quiero que me comparen".

No es una preocupación nueva en la familia. El propio Iker Casillas ya había hablado de la dificultad que supone para sus hijos crecer en una posición tan expuesta y con un referente de semejante dimensión en casa. En una conversación con Santiago Cañizares, el exguardameta reconoció que "igual que lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes y tienen esa manera de caer o lo que sea, también creo que lo tienen mucho más difícil que nosotros".

El exportero fue todavía más claro al referirse a las comparaciones que inevitablemente acompañarán a Martín y Lucas: "Al final siempre te van a estar comparando". Y añadió: "Para ellos también es una presión muy grande, a no ser que tenga una personalidad hecha y derecha". Una dificultad que, a su juicio, convierte el camino de sus hijos en algo especialmente complicado.

Sara Carbonero tampoco es ajena a esa realidad. La periodista reconoció en una entrevista con 'S Moda' que vivir el fútbol desde la grada como madre es muy diferente a conocerlo desde el ámbito profesional. "Llevan cinco y seis años en el Real Madrid como porteros. Es un mundo que yo ya conocía, pero que ahora lo estoy viviendo desde el papel de madre, que es muchísimo más sufrido". Y no escondió cómo vive cada partido: "Con mis niños sufro, reconozco que lo sufro mucho".

Da igual sin en el Real Madrid o el Leganés, el talento, el trabajo y el tiempo dirán hasta dónde pueden llegar.