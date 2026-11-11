Iker Casillas: "Si mis hijos quieren ser porteros, por supuesto que sí. Tienen esos genes, pero también lo tienen más difícil porque siempre te van a comparar"

El que fuera portero del Real Madrid y de la Selección española ha tomado la decisión, junto a Sara Carbonero, de sacar a sus hijos de la cantera blanca para que sigan formándose en los escalafones inferiores del Leganés

Los dos hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero han sido noticia en los últimos días tras conocerse que no seguirían con su formación en los escalafones inferiores del Real Madrid. Martín Casillas Carbonero, de 12 años, y Lucas Casillas Carbonero, de 10, han abandonado la cantera blanca para buscar una oportunidad en el fútbol base del Club Deportivo Leganés.

Según apuntaba el diario AS hace un par de días parece que la decisión de salir de la cantera del Real Madrid se debe a un interés por parte de su propia familia en buscarles a ambos un entorno deportivo que favorezca a su crecimiento y progresión, que como su padre, juegan como porteros. Hasta antes de salir de 'La Fábrica', el mayor de los hermanos jugaba en el Infantil B, mientras que el pequeño lo hacía en el Alevín A.

Ambos llegaron a la estructura deportiva del Real Madrid desde el Pozuelo, pero ahora, salen de Valdebebas con la intención de alejarse un poco del foco mediática y de paso, restarle algo de presión a los niños en estas edades tan tempranas que un apellido como Casillas puede suponerles.

El apellido Casillas, una presión extra

De hecho, no hace mucho así lo reconocía el propio Iker, a sabiendas de lo que supone lidiar con la presión en el Real Madrid desde bien joven. "﻿Si ellos quieren ser porteros, por supuesto que sí, mientras que sean buenas personas y elijan eso. Mis hijos igual lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes y tienen esa manera de caer o lo que sea, también creo que lo tienen mucho más difícil que nosotros", explicaba Casillas en una charla con Santiago Cañizares en 2021.

"Tu padre ha sido alguien reconocido en el mundo del fútbol por lo que al final siempre te van a estar comparando. Para ellos también es una presión muy grande a no ser que tenga una personalidad hecha y derecha. Es muy complicado para ellos", añadía el exportero del Real Madrid, y esa ha sido una de las grandes razones del cambio de ahora.

De hecho, el propio Iker Casillas dejaba claro que él nunca ha intentado llevar a sus hijos por el mundo del fútbol: "Yo no soy como mi padre cuando yo era pequeño… yo, en ese sentido, no soy un padre que incite a sus hijos al fútbol".

La propia Madrid de Martín y Lucas, la periodista Sara Carbonero, también admitía recientemente que sufría viendo a sus hijos en el fútbol porque conoce todos los entresijos de este mundo. "Con mis niños sufro, reconozco que lo sufro mucho. Mis hijos llevan cinco y seis años en el Real Madrid como porteros. Es un mundo que yo ya conocía, pero que ahora lo estoy viviendo desde el papel de madre, que es muchísimo más sufrido", decía en una entrevista a El País.