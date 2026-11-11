El Sevilla anuncia oficialmente la identidad de sus nuevos capitanes: tres elecciones de Luis García Plaza y tres nombrados por el vestuario

Aunque ya se ha consumido el primer tercio de la temporada 2026/2027, no ha sido hasta este mismo miércoles 11 de noviembre cuando el club nervionense ha dado a conocer la identidad de los cuatro futbolistas que acompañan a Gabriel Suazo y a Kike Salas en el sexteto de portadores del brazalete de capitán

La imagen estaba tomada desde hace unos días, pues dos de los elegidos se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones desde el pasado fin de semana y de fondo se aprecia un cielo azul del todo envidiable en este desapacible miércoles 11 de noviembre; día en que el Sevilla FC ha tenido a bien anunciar por fin la identidad de los capitanes para la temporada 2026/2027.

De sobra conocido es que el primer encargado de llevar el brazalete es Gabriel Suazo y también que la segunda opción para portar la banda es Kike Salas﻿. No obstante, el entrenador Luis García Plaza anunció que habría varios encargados más y que se darían a conocer públicamente después de que el vestuario se enterase. En este sentido, ha explicado que el míster ha sido quien ha tenido el mayor peso en la decisión; pero también que la plantilla ha podido elegir a varios de sus representantes.

Carmona, Marcao, Vlachodimos y Agoumé completan la nómina de capitanes del Sevilla FC

En este sentido, tal y como ha difundido la entidad nervionense en un mensaje compartido a través de sus diferentes perfiles en redes sociales, habrá un segundo y un tercer escalón en el organigrama de la capitanía, pasando de cuatro a seis representantes del grupo. De este modo, por debajo de Suazo y Salas aparecen José Ángel Carmona y Marcao Teixeira, quien ya era uno de los elegidos en las últimas temporadas por detrás de Jesús Navas y Nemanja Gudelj.

Luego, en un tercer y último nivel se encuentran otros dos futbolistas que ostentan el cartel de titulares indiscutibles para Luis García Plaza, como son el centrocampista Lucien Agoumé y el portero Odysseas Vlachodimos. El caso del meta internacional por la selección de Grecia es el más llamativo de todos, pues más allá de que no es ningún secreto que el Sevilla FC pretende quedarse con él en propiedad a partir del próximo verano, a día de hoy se trata de un futbolista que se encuentra en calidad de cedido y que, contractualmente, pertenece al Newcastle United FC de Inglaterra.

"Yo dije que nombraba a los dos primeros capitanes y nombraré a otro más cuando acabe el mercado de fichajes. Kike y Gaby son los dos primeros capitanes ya﻿. Luego, los jugadores nombrarán a otros tres, respetando a Marcao, que también es uno de los capitanes", explicaba Luis García Plaza a primeros de agosto, en una comparecencia antes los medios del club durante la mini-gira por Países Bajos y Alemania con la que el Sevilla FC puso el punto final a la pretemporada 2026.