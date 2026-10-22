El capitán del Sevilla y la interminable polémica ante el Real Madrid: "Salen muchos vídeos y no entendemos nada"

Si bien muestra un tono conciliador y aboga por aparcar "cosas que no se pueden controlar" para centrarse en sumar los tres puntos ante Osasuna, Gabriel Suazo reconoce que a veces es imposible entender por dónde van a salir los colegiados y no tener la sensación de que "cosas que pueden caer de nuestro lado siempre caen del lado contrario"

El técnico del Sevilla FC, Luis García Plaza, concedió dos días y medio de descanso a su plantilla después de la polémica derrota del domingo ante el Real Madrid (4-1) para que pudiesen descansar las piernas pero, sobre todo, despejasen la mente después de la catarata de escándalos que han ido dado continuidad a lo ocurrido sobre el césped del Santiago Bernabéu. En la tarde del miércoles, el equipo volvió al trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para comenzar a preparar el duelo del lunes ante CA Osasuna y en la mañana de este jueves han sumado una segunda sesión. Tras la misma, Gabriel Suazo se ha sentado en sala de prensa para repasar lo sucedido en los últimos días e intentar pasar página en pos de no distraerse y retomar el buen inicio de curso.

El internacional chileno ha intentado poner ya el foco en este duelo ante el conjunto navarro que pondrá el cierre a la jornada 10 de LaLiga EA Sports al calor del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, pero la herida abierta en Chamartín es de las que tardan en cicatrizar. Y más aún teniendo en cuenta las contradictorias y las nada convincentes explicaciones que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ofreció al presidente, José María del Nido Carrasco, cuando el martes viajó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para pedir los audios del VAR y conocer en boca de Fran Soto, jefe de los colegiados, los criterios que les llevan a asegurar que Mateo Busquets Ferrer realizó un arbitraje muy correcto.

Suazo reclama olvidarse del Real Madrid y hablar sólo del Sevilla - Osasuna

"Nosotros estamos concentrados únicamente en lo que podemos controlar, en lo que está en nuestras manos: poder crecer, mejorar, seguir trabajando de la forma en la que estamos trabajando... Más allá de estos últimos resultados, que nos hubiesen encantado que hubiesen sido otros, cada uno de nosotros entregamos el máximo en todos ellos, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que sucedió el otro día", ha arrancado su comparecencia Gabriel Suazo."Seguimos entregando el máximo por cada uno de nuestros compañeros y por este escudo. Creo que ése es el único camino. Es el camino por el que tenemos que continuar y el que vamos a seguir haciendo. El lunes tenemos otro partido muy importante en casa, con nuestra hinchada, con nuestra gente. Así que esperamos que sea una linda noche para poder disfrutar todos juntos en el Sánchez-Pizjuán", ha añadido.

Repasa la polémica ante el Real Madrid: "No comprendemos nada"

"Sinceramente, hay muchas situaciones, sobre todo en ese partido y también en partidos anteriores, que nosotros realmente no comprendemos. Intentamos buscar una explicación. Han aparecido muchos videos, hoy el árbitro lleva cámara... Nosotros nos acercamos, teniendo las pulsaciones a mil pero siempre de la mejor forma, y muchas veces uno no encuentra respuestas. Es lamentable, la verdad es que sí, porque después termina el partido y ves que situaciones que quizás se puedan decantar hacia el otro lado la mayoría de las veces están yendo en contra; pero bueno, son cosas que nosotros no podemos controlar"."Son situaciones externas a lo futbolístico y nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en trabajar, en mejorar y en crecer. Obviamente, afecta, porque somos personas y sentimos lo mismo que el resto de la gente que lo está viendo, pero eso no lo controlamos, no está en nuestras manos". "Todo esto ya queda en conversaciones, en debate entre nosotros, pero luego le damos vuelta a la página para seguir adelante, porque si seguimos pensando en el partido anterior y en lo que sucedió con el arbitraje no vamos a progresar y nos vamos a quedar estancados".

El Sevilla encadena tres partidos seguidos sin ganar: Barça (1-3), Levante (3-3) y Real Madrid (4-1)

"El equipo está muy bien, la verdad. Nos preparamos de la mejor forma, competimos en cada entrenamiento para poder llegar al partido y hacer lo mismo, nos encontramos en muy buena forma y estamos muy felices de compartir. Poder ayudarnos y convivir en el día a día nos alegra muchísimo y se disfruta. Eso te ayuda muchísimo a poder levantarte. A pesar de que los últimos resultados no han sido lo que nosotros queríamos, obviamente, jugamos ante grandes rivales: al Levante, fuera, estuvimos cerca de ganar y en el último minuto se nos escapa. Sumar es crucial y lo estamos haciendo".

Empático con los árbitros, lamenta la escasa capacidad de diálogo con los capitanes

"A ver, en jugadas sí, obviamente sí se nos da alguna explicación en el momento. Entiendo también al árbitro, porque es difícil dar una explicación rápida en ese momento, con las pulsaciones a mil mientras el VAR está viendo supuestamente todas las situaciones. Donde no encontramos una explicación clara es en el pospartido. En el momento se pita algo, el árbitro te explica y luego, un poco más en frío ves imágenes y... No se dan explicaciones claras del por qué de una decisión u otra. A eso me refiero. Ellos están haciendo su trabajo, más allá de que hay situaciones que son difíciles y nosotros estamos preparados para seguir compitiendo, estar juntos en todo momento pese a situaciones externas que no podemos manejar y concentrarnos única y exclusivamente en nosotros".