La RFEF apuntilla al Sevilla y Félix Correia tendrá que asumir una sanción que correspondía a Agoumé

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha rechazado las alegaciones al acta de Mateo Busquets Ferrer en el escandaloso partido del pasado domingo ante el Real Madrid que habían presentado los servicios jurídicos del club nervionense

El Sevilla FC está acostumbrado a acumular agravios de los árbitros y desproporcionadas sentencias de la justicia deportiva, pero esta vez expresa un enfado sin precedentes después del escandaloso choque liguero ante el Real Madrid y todos los acontecimientos posteriores que no han hecho más que verter gasolina en el fuego de la indignación nervionense, que ha sido compartida de manera mayoritaria a nivel nacional e incluso internacional.

El martes, el presidente José María del Nido Carrasco volvió de Madrid cariacontecido, después de que tener que viajar hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas si quería escuchar los audios del VAR y las explicaciones de Fran Soto, jefe del CTA. No sólo no le convencieron estos argumentos, sino que, además, este miércoles ha visto cómo el Comité de Disciplina de la RFEF ha rechazado el recurso presentado para intentar dejar sin efecto la amarilla que vio Félix Correia por una acción que cometió su compañero Lucien Agoumé.

Peque Fernández se quedó con la agresión de Arda Güler, al que vio marcar el golazo del 1-0, y con el empujón de Marc Cucurella en el área local. Robbie Ure se quedó con la frustración de la falta de Ibrahima Konaté que dio origen al golazo de Kylian Mbappé para el 2-0. Andrés Castrín se resignó ante ese contacto mínimo con el delantero galo que generó la pena máxima del 3-0. Y ahora Félix Correia se queda con esa tarjeta amarilla que tanta sorpresa e indignación le causó. Ya había visto otra ante el Levante UD -también la protestó mucho- y por lo tanto se queda con dos cartulinas.

El recurso del Sevilla FC para intentar libra a Félix Correia de una amarilla injusta

Si bien el extremo portugués del Sevilla FC estaba dentro del tumulto que se originó con los tirones de brazo que Dean Huijsen para levantar al doliente Peque, en ningún momento se le ve entrar en piques especialmente acalorados que justifiquen que las amonestaciones para él y para el central merengue fuese el único saldo de la tangana. Desde el vestuario de Luis García Plaza transmiten la sensación de que Busquets Ferrer, en su controvertida actuación, amonesta al primero que pilla para resolver el lío de Güler con una amarilla para cada equipo.

Ante esta situación, los servicios jurídicos de la entidad nervionense presentaron alegaciones al acta arbitral redactada por Mateo Busquets Ferrer tras el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu el pasado 18 de octubre. En el escrito del colegiado balear figura que, "En el minuto 23, el jugador Félix Correia fue amonestado por discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza".

Los abogados sevillistas aportaron pruebas de que no fue Correia sino Agoumé el que confrontó con un jugador del Real Madrid, pero el juez ha negado la mayor: "Vistas las alegaciones aportadas respecto a la amonestación impuesta, este Comité acuerda desestimar las alegaciones, mantener la amonestación y confirmar sus efectos disciplinarios, incluidas las multas accesorias".

La explicación del Comité de Disciplina sobre la amarilla a Félix Correia

"El Sevilla FC sostiene que el árbitro concurre en un error material manifiesto en la identificación del futbolista amonestado y en la atribución individual de la conducta consignada en el acta. Afirma que Félix Correia no protagonizó la discusión ni se encaró con Dean Huijsen y que fue otro jugador quien intervino físicamente en la incidencia. Sobre la base de dichas alegaciones, solicita que se deje sin efecto la citada amonestación y todas sus consecuencias disciplinarias, incluido su cómputo a efectos de acumulación y las multas accesorias", explica la sentencia publicada este miércoles por los medios de la RFEF.

"Constituye un criterio reiterado de este Comité de Disciplina, el que la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral exige la aportación de elementos de prueba que de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable, acredite bien la inexistencia del hecho reflejado en el acta o bien su patente arbitrariedad", prosigue el juez, que concluye que una vez examinadas las alegaciones del Sevilla FC y valoradas las imágenes aportadas, no ve acreditado ese error manifiesto: "El acta arbitral identifica expresamente al jugador Félix Correia, dorsal 20, como amonestado en el minuto 23 y las imágenes no permiten constatar de forma inequívoca una confusión de identidad ni desvirtúan la conducta consignada".

"La intervención de otros futbolistas en el incidente, incluida la que el club atribuye al dorsal 6 (Lucien Agoumé), no excluye por sí misma que el jugador amonestado discutiera con un adversario, sin que la inexistencia de un empujón por su parte resulte determinante, al no ser este el comportamiento por el que fue amonestado. En consecuencia, al no haberse demostrado un error material manifiesto que desvirtúe la presunción de veracidad del acta arbitral, este Comité de Disciplina acuerda desestimar las alegaciones, mantener la amonestación y confirmar sus efectos disciplinarios, incluidas las multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF", concluye la sentencia.