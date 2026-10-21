Juanma Castaño, obligado a matizar una explosiva entrevista que agravó la polémica del Real Madrid - Sevilla: "Que quede claro hasta el fin de los días"

Los máximos organismos del fútbol piden al periodista de Movistar+ y la Cadena Cope que puntualice (y desmienta) unas declaraciones de Sergio Carranza, jefe de realización de LaLiga, que la emisora tuvo que borrar de sus redes sociales por el enorme revuelo que causó escucharle admitir que las repeticiones polémicas no se vieron en la tele ni en el VAR "por una decisión editorial"

El aficionado al fútbol cada vez se lo ponen más difícil. Los abonos son caros pero con las entradas simples se pasan aún más, el precio de las plataformas televisivas es un abuso, los horarios hay veces que rozan el desprecio, las camisetas a 100 euros y, para colmo, cada vez resulta más complicado no pensar que la competición es una mentira adulterada. Después de tocar techo y rebasar todos los listones en un fin de semana con mayúsculas polémicas en el Real Betis - FC Barcelona y en el Real Madrid - Sevilla FC, lo mínimo que hay que exigirle a LaLiga, a la RFEF y al CTA son explicaciones.

Sin embargo, ni en eso logran estar a la altura. Parece imposible agravar la indignación general, pero con cada argumento que dan lo empeoran aún más. El mejor ejemplo es que da la sensación de que el único que siente necesidad de explicarse -aunque tampoco le está saliendo bien- es un periodista, el pluriempleado Juanma Castaño, que primero tuvo que defender a Movistar+ asegurando que lo que emitió todas las tomas que tenía de la polémica en el Santiago Bernabéu, y la pasada madrugada ha tenido que matizar la entrevista que le hizo al jefe de realización de LaLiga.

Las numerosas versiones sobre las imágenes de la polémica en el Real Madrid - Sevilla

Sergio Carranza admitió con gran pasmo que decidieron no ofrecer algunas repeticiones (fuesen más o menos nítidas) "por una decisión editorial", con el objetivo de "respetar el directo" y motivados por el hecho de que el árbitro no había visto nada punible o "los jugadores del Sevilla FC no protestaron" lo suficiente. De hecho, algunas de esas imágenes del partido del domingo han ido saliendo durante el lunes y el martes.Primero, tanto LaLiga como el CTA alegaron que no había tomas claras para ofrecer al VAR sobre la agresión de Arda Güler a Peque y la falta de Konaté sobre Robbie Ure en el inicio de la acción del 2-0. Luego, con la pistola aún humeante, el responsable de la edición que el ente presidido por Javier Tebas pasa a las televisiones con derechos de emisión y a la sala VOR declaraba que no vieron necesario facilitar algunas tomas o que nadie se las pidió.

Después del enorme revuelo que causaron estas palabras y de que en redes sociales circulase que el mismo Sergio Carranza trabajo cinco años (2005-2010) para Real Madrid TV, la Cadena Cope se vio obligada a eliminar el tuit con el vídeo que servía de prueba de esas increíbles declaraciones y a matizar, casi desmentir, no una imprecisa información propia, sino una confesión voluntaria del entrevistado.

La Cope corrige las escandalosas declaraciones del jefe de realización de LaLiga

Después de este tenso preámbulo, Juanma Castaño ha arrancado 'El Partidazo' vendiendo un argumento híbrido: Movistar+ no tenía las imágenes en cuestión pero el VAR se supone que sí, aunque desde el CTA asegurasen que Cuadra Fernández estuvo dos minutos y medio buscando sin éxito. "Una cosa para que quede clara ya hasta el fin de los días, que es algo que ha repetido Fouto y que a mí hoy me han insistido diciendo 'Por favor deja esto claro'. El VAR en Las Rozas recibe todas las cámaras de la retransmisión. No sólo lo que está retransmitiendo la tele, todas. Con lo cual, el árbitro de VAR tiene la capacidad de decir 'Por favor mándame esta imagen' a su realizador particular, no al que está realizando el partido para la televisión".

"Es decir, que la tele no repitiese el otro día la posible falta de Konaté sobre Robbie Ure, no quiere decir que el árbitro del VAR no la haya visto. Pudo ver la repetición las veces que quiso", ha expuesto, rectificando y desmintiendo a su propio entrevistado. "Lo que pasa es que el VAR no pudo intervenir porque no era la misma fase de ataque. O sea, es un error del árbitro, que se equivocó en directo; pero ya es otra jugada y el gol es legal", añade su compañero Isaac Fouto, sentado en la misma mesa de tertulia.

De la falta de Konaté al gol de Mbappé son dos acciones; de la mano del Cucho al gol de Lo Celso, sólo una

Es la misma explicación que el jefe de los árbitros, Fran Soto, ofreció al presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, cuando acudió este pasado martes a la sede de la RFEF para escuchar los audios entre De Burgos Bengoetxea (árbitro) y Cuadra Fernández (VAR). Es decir, recapitulando: LaLiga dice que no dio la repetición de la falta a Ure porque el árbitro dijo 'Sigan', ahora el CTA asume el error viendo que las imágenes prueban que era acción punible y se limpian las manos asegurando que está bien concedido el golazo de Mbappé porque se considera una segunda jugada aunque la fase de posesión arranca con ese lance de Konaté.

Lo surrealista, y lo que hace sentir al aficionado que le toman por tonto, es que el CTA también considera bien arbitrado el golazo de Lo Celso anulado al Betis en su partido ante el Barcelona por una mano del Cucho Hernández. Tras ella, toca en corto Dani Ceballos, Fornals gana un balón suelto entre dos rivales para cambiarla a la izquierda, Abde conduce 20 metros haciendo recular a Koundé, que tapona el disparo y despeja; Facundo Bernal y Adeyemi pugnan en un duelo aéreo, el balón bota y aparece Lo Celso para adelantarse a todos con una rápida volea a la media vuelta.

Todo eso es una misma acción "porque el Barça no llegó a tener la posesión". La falta con la que recupera Konaté y su pase rápido a Diomandé, el servicio en corto de éste para el taconazo de Bellingham y el golazo de Mbappé sin que el Sevilla FC tenga el control absoluto del balón son dos acciones diferentes. Para volverse loco. Si las explicaciones van a ser estas, mejor que se queden callados. Así no sólo no convencen a nadie, sino que la sensación de putrefacción se ha vuelto del todo insoportable.