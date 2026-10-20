Escándalo por la disparidad de criterios entre el gol anulado en el Betis - Barcelona y la falta a Robbie Ure en el Real Madrid - Sevilla: "Es otra fase de ataque"

Tiempo de Revisión del CTA aplaude la invalidación del tanto de Lo Celso por considerar la mano de Cucho en la misma acción, pero Busquets Ferrer explica lo contrario a pie de campo en el derribo al escocés, que tilda de "agarroncito"

Lejos de calmarse las aguas por las decisiones arbitrales en el Betis-Barcelona y Real Madrid-Sevilla, la polémica aumenta con cada intervención del Comité de Árbitro o con las imágenes que continúa desvelando Movistar Deportes sobre lo acontecido en el Santiago Bernabéu, aumentando la índole del escándalo.

Y es que la ratificación por parte del CTA en Tiempo de Revisión de la anulación correcta del gol anulado a Lo Celso choca radicalmente con las explicaciones surrealistas de Busquets Ferrer a los sevillistas sobre el terreno de juego tras el tanto de Mbappé para no considerar la falta de Konaté a Robbie Ure.

En el caso del Betis se aplaude la decisión final al considerar que hay mano punible de Cucho Hernández y que no se trata de una nueva jugada pese a que el balón llega a los pies del Barça, mientras que el colegiado del Real Madrid-Sevilla explica de forma tajante que forma parte de otra acción, cuando realmente el derribo al escocés inicia el origen del tanto de Mbappé. Criterios contrapuestos que indignan más si cabe a los dos clubes y a sus aficiones.

El CTA aplaude en Tiempo de Revisión al VAR en su decisión en el gol anulado a Lo Celso

De este manera, en Tiempo de Revisión, el Comité Técnico de Árbitros señala que no cabe duda de la infracción de Cucho Hernández al haber "un movimiento deliberado del brazo hacia el balón", no comentando en ningún momento la posibilidad de un empujón al colombiano. Acto seguido asegura que "la fase de ataque del Betis continúa y lo Celso marca".

Por ende, el CTA considera que "el Barcelona en ningún momento gana la posesión del balón" y concluye que "la mano es punible y forma parte de la misma fase de ataque". Así, señala "un error claro y manifiesto del árbitro" al no haber señalado antes la mano y que el "VAR acierta al intervenir".

Busquets Ferrer tilda de "agarroncito" el derribo de Konaté a Ure

Un criterio que se desvanece cuando se trata de analizar la falta de Konaté sobre Robbie Ure justo antes del tanto de Mbappé tanto por parte del CTA, que lo hizo en la reunión con Del Nido Carrasco y del árbitro a pie de campo.

Por un lado, en el cónclave de hoy, el estamento arbitral reconoce que hay falta, pero que no procedía la intervención del VAR por ser una jugada nueva al no poder llegar el jugador a la pelota.

De esta manera respalda las explicaciones de Busquets Ferrer captadas por las cámaras de Movistar, que resultan aún más flagrantes al tachar de "agarroncito" la acción entre Konaté a Ure, por lo que admite que vio bien la jugada y que hubo contacto, para después afirmar que era otra acción distinta.

"En caso de que fuera falta, sería otra fase de ataque"

"Para mí, el balón lo tiene abajo. Es un agarroncito y luego se deja caer con el balón allí. Y en el caso de que fuese falta, sería otra fase de ataque, porque empieza allí la fase de ataque", señala el colegiado sin dejar hablar a Suazo que trataba de indicarle que no era así, que precisamente la acción del gol es consecuencia de la falta". Disparidad de criterio para potenciar el enfado en los dos barrios hispalenses y con razón.