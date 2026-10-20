Las explicaciones del CTA en la reunión defraudan al Sevilla al reconocer solo un error en las decisiones de Busquets Ferrer ante el Real Madrid

El cónclave de hoy entre el CTA y Del Nido Carrasco en Madrid ha resultado poco productivo para los nervionenses, pues el Comité respalda todas las decisiones del equipo arbitral a excepción de la falta de Robbie Ure con un matiz muy trascendente

Una delegación del Sevilla liderada por su presidente, José María del Nido Carrasco, se ha reunido este martes en Las Rozas con el Comité Técnico de Árbitros, representado por su presidente, Fran Soto y el director técnico, David Fernández, para pedir los audios del VAR de la roja perdonada a Arda Güler y abordar todas las decisiones polémicas de Busquets Ferrer en el Santiago Bernabéu que les perjudicaron.

En esta reunión, tal y como informan fuentes del club nervionense, se ha hablado de las cuatro acciones en las que el Sevilla se siente perjudicado por la actuación del colegiado: el posible penalti de Cucurella a Peque, el codazo de Arda Güler a Peque antes del 1-0, la falta de Konaté a Robbie Ure previa al 2-0 de Mbappé y el penalti sobre la estrella gala que supuso el 3-0 para los madridistas.

En la mayoría de los casos, el CTA defendió las decisiones tomadas por el equipo arbitral, a excepción del derribo sobre el delantero escocés, en la que solo salva la postura desde la Sala VOR.

Así, en la acción de Cucurella, de la que menos se ha hablado en estos días, consideran que no es clara como para intervenir el VAR, pero que si lo hubiera pitado en vivo no habría podido entrar Cuadra Fernández para anularlo.

Más trascendente es la posición del CTA en la agresión de Güler a Peque, pues han trasladado a la delegación sevillista que no hay imágenes que determinen la intensidad de la acción, por lo que el VAR no pudo intervenir. Explicación que no ha convencido en absoluto a los nervionenses, que han mostrado su inconformidad alegando que, según el reglamento, la intención de dar es suficiente y está fuera de toda duda. Igualmente, el club discrepa profundamente de la consideración del grado de intensidad del VAR, por lo que las dos partes no concuerdan en este punto clave.

En cambio, Fran soto y Davi Fernández sí han reconocido que sí hay falta de Konaté sobre Ure, que se trata de un error de campo, pero a la par argumentan que, al no poder llegar el jugador a la pelota, no procedía la intervención del VAR por ser una segunda acción/una jugada nueva. Evidentemente, el Sevilla ha expresado su desacuerdo y expuesto en la reunión que la jugada que origina el 2-0 nace precisamente en el derribo a Robbie Ure.

Por último, en la pena máxima sobre Mbappé, el Comité aplaude la decisión de Busquets Ferrer y traslada a Del Nido Carrasco que hay contacto y que, por ende, acierta al pitar hay penalti. Por su parte, el Sevilla hizo hincapié, como respuesta, en que suficiente o no, es una decisión de árbitro de campo, que en este caso sí vio la jugada, no como con Robbie Ure y Konaté.