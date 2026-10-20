El Sevilla pasa al ataque con una reclamación formal a LaLiga por la polémica contra el Real Madrid: "Profunda disconformidad y máxima preocupación"

El club ha comunicado el envío de una queja formal al Departamento de Competiciones centrado en la producción audiovisual del partido contra el Real Madrid que incluye un elevado número de exigencias a la patronal

Después de la reunión mantenida este lunes con el Comité de Árbitros en Madrid, en el que las explicaciones no han convencido en absoluto a los dirigentes nervionenses, el Sevilla anunciado una nueva medida por el atropello arbitral en el Santiago Bernabéu y la escandalosa ausencia de imágenes para revisar las acciones polémicas.

De esta forma, ha comunicado el envío de "una reclamación formal al Departamento de Competiciones de LaLiga a raíz de los hechos sucedidos durante el encuentro disputado el pasado 18 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid CF" .

Un escrito firmado por el presidente José María del Nido Carrasco, en el que la entidad manifiesta "su profunda disconformidad con la producción audiovisual del partido y su máxima preocupación ante las recientes declaraciones del responsable de realización y editorial de LaLiga (GFP/HBS/NVP), Sergio Carranza Lezcano, en el programa El Partidazo de COPE".

El Sevilla FC señala un trato desigual e insuficiente en la emisión y repetición de acciones decisivas del partido:

- Acción de Cucurella sobre Peque (posible penalti no señalado) sin repeticiones adecuadas.

- Codazo de Arda Güler sobre Peque (posible tarjeta roja), transmitido solo en planos lejanos y sin el uso de herramientas de ampliación.

- Falta previa de Konaté sobre Robbie Ure en la jugada del segundo gol del Real Madrid CF, sin un análisis televisivo suficiente.

- Penalti señalado a favor del Real Madrid CF sobre Mbappé, el cual sí contó con múltiples repeticiones desde diversos ángulos.

Rechazo tajante a los criterios de realización manifestados

El Sevilla FC considera inaceptable que la retransmisión televisiva —clave en la transparencia y en las eventuales alertas/revisiones de la sala VAR— esté guiada por los criterios expuestos públicamente por el responsable de realización de LaLiga, tales como dependencia de las protestas de los jugadores, la decisión inicial del árbitro, la subjetividad del realizador, justificación por las necesidades del directo, seguimiento a jugadores y selección para el VAR, falta de transparencia editorial. LaLiga debe hacer públicos los protocolos y márgenes de discrecionalidad que rigen la producción audiovisual.

Exclusiones en el resumen oficial

El Sevilla FC denuncia que la jugada de Cucurella sobre Peque, el codazo de Arda Güler y la falta previa al segundo gol del Real Madrid fueron omitidas intencionadamente del resumen oficial del partido, a pesar de existir imágenes (difundidas posteriormente por operadores como Movistar Plus+ o DAZN).

Solicitudes formales del Sevilla FC a LaLiga:

El Sevilla pide una respuesta detallada y documental del plan de producción, cámaras desplegadas, ángulos muertos y personal responsable de las decisiones en la retransmisión. También la entrega de material audiovisual: Remisión inmediata de todas las tomas originales y completas de las cuatro jugadas señaladas.

Además pide la preservación de grabaciones: xustodia cautelar y blindaje de todos los registros técnicos y grabaciones independientes de cámaras ante eventuales acciones judiciales. También exige la entrega de protocolos y la revisión y depuración de responsabilidades: investigación exhaustiva de lo ocurrido y adopción de medidas correctoras para garantizar un trato imparcial, uniforme y equitativo a todos los clubes de la competición.

El Sevilla manifiesta su discrepancia con los criterios de la CTA en la reunión

Igualmente, el comunicado recoge lo que la entidad ya había filtrado por vía interna, "su disconformidad y discrepancia con los criterios expuestos por el CTA en la reunión mantenida este martes sobre las jugadas polémicas del pasado domingo en el partido ante el Real Madrid". "El club y el organismo arbitral mantuvieron una reunión en la que debatieron respetuosamente sobre las jugadas polémicas en cuestión, con evidentes puntos de vista divergentes", señala la entidad.