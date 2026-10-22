Suazo revela su recurrente arenga en el vestuario del Sevilla y explica la herida en su cara: "Ha sido un codazo de 'Luci' en el entrenamiento"

El capitán nervionense ha pasado por sala de prensa para analizar la actualidad deportiva de su equipo y mostrar su felicidad por el hecho de que las lesiones le estén respetando hasta el punto de no haberse perdido ni un solo minuto en lo que va de temporada

El capitán del Sevilla FC, Gabriel Suazo, ha sido el protagonista de la rueda de prensa intersemanal organizada por el club nervionense al término del segundo entrenamiento de la semana después de la escandalosa derrota dominical ante el Real Madrid y antes del choque del próximo lunes contra CA Osasuna, que servirá de epílogo para la jornada 10 en LaLiga EA Sports. El internacional chileno ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios intentando pasar página de la abrumadora polémica arbitral y también ha analizado varios temas de la actualidad, colectiva e individual.

Entre otras cosas, ha explicado el motivo por el que lucía un llamativo vendaje justo debajo de su ojo izquierdo. "Bueno, eso ha sido 'Luci' (Lucien Agoumé) en un duelo. En el entrenamiento de hoy tuvimos trabajo de duelos y él me ha dado sin querer con el codo. Me rompí un poco pero no pasa nada, está todo bien", ha explicado el lateral zurdo nervionense, trasmitiendo total tranquilidad y restando importancia al impacto. En esta línea, después de sufrir un par de problemas musculares el curso pasado, ha celebrado que las lesiones le estén respetando.

Después de nueve jornadas en LaLiga, Suazo no se ha perdido ni un solo minuto: suma 810' sin descanso... y quiere más

Una vez aclarado la razón del esparadrapo que cubría parcialmente su rostro, Suazo ha declarado que está preparado para volver a ser titular y alegar su pleno de minutos a una décima jornada. Por su parte, ni quiere ni necesita descansar: "Yo quiero jugar todo lo que sea posible. Estoy trabajando de la mejor forma, cuidándome, aprendiendo de lo que pasó la temporada anterior... pero para nada tengo temor a jugar. Imposible. Lo que más quiero es jugar, participar y ayudar a mis compañeros".

"Sinceramente, lo que ocurrió el año pasado puede pasar a cualquier jugador, esperemos que no suceda este año. Yo estoy haciendo todo lo posible para que no suceda, con esa energía positiva, trabajando, mejorando, haciendo trabajos de mantenimiento, trabajos de prevención, para poder mantenerse de la mejor forma y poder cumplir con las expectativas de este club cada vez que me toque participar".

El cambio del Sevilla: de luchar por el descenso a estar en zona europea pese al parcial de un punto de nueve

"Siempre hay algo que comento antes de que salgamos a cada partido: la actitud con la que estamos saliendo. Sin decir que el año pasado no tuvimos actitud, esta temporada salimos a competir cada partido, a evitar que el rival te cree peligro. Desde el partido en Pamplona del año pasado recuerdo esa sensación de salir a la cancha y ver a once guerreros que se entregan al máximo por este escudo. Y esta temporada lo comenzamos a hacer desde el comienzo. Para mí, es uno de los mayores cambios: salir y decir 'Hoy dejo todo, no me guardo absolutamente nada'. Creo que la gente también se siente un poco identificada con ese espíritu y le agradecemos a todos los sevillistas porque siempre están apoyándonos. Tenemos que seguir todos juntos".

El capitán del Sevilla destaca su buen tándem con Félix Correia, aunque elogia la confianza entre todo el plantel

"Me siento muy bien, tanto con Félix como con cualquier compañero que me toque participar ahí. Es verdad que tenemos muy buena comunicación. Más allá de los dos que participen por la banda izquierda, que hasta hoy somos Félix y yo, va mucho de la mano del trabajo de todo el equipo, de la confianza que tenemos entre nosotros, del saber que si voy a un duelo y lo pierdo va a estar Kike Salas detrás de mí, que luego yo le voy a cubrir a él y así sucesivamente unos con otros. Esto le entrega mucha confianza a cada uno para poder hacer su fútbol, para poder demostrar el porqué está en el Sevilla FC y eso es lo que estamos intentando demostrar cada partido. Con Félix tenemos muy buena relación, tanto dentro y fuera de la cancha, siempre intentamos ayudarnos mutuamente, ofensiva y defensivamente, a competir de la mejor forma".

La competencia con el joven Julio Díaz en el lateral izquierdo nervionense

"Sinceramente, Julio trabaja increíble y lo vuelvo a repetir: tanto él como otros compañeros podrían jugar de titulares perfectamente. Hoy me está tocando participar a mí o muchas veces nos ha tocado participar juntos; pero él está trabajando bien y la adaptación ha sido muy muy buena. Julio es un jugador que queremos mucho dentro del vestuario. Por su forma de entrenar y su forma de entregarse cada vez que le toca participar se merece jugar más, sinceramente; pero en el fútbol solamente juegan once y son decisiones técnicas. Hay una competencia sana entre nosotros. No me siento indiscutible. Yo me juego ser titular en cada entrenamiento y en cada partido. Eso es muy importante para que el nivel del equipo siga creciendo".

El Sevilla ha conseguido marcar algún gol en las nueve jornadas

"Es un aspecto colectivo muy bueno y es muy difícil poder marcar en todos los partidos. Yo lo llevo más allá de lo táctico: es creer en la idea del míster al 100%; creer en que vamos a tener oportunidades para marcar gol, creer que vamos a tener oportunidades para llegar y ser contundentes en el área rival. Lo hemos demostrado. Nos ayudamos y hemos marcado en cada partido. Marcan jugadores distintos también. Tenemos que seguir en ese mismo rumbo y poder retornar a ese poderío defensivo con el que estábamos teniendo en estos últimos partidos. Si bien enfrentamos al Real Madrid, Barcelona y Levante fuera, que son equipos complicados, queremos poder retomar ese poderío defensivo donde nos marquen pocos goles".

El equipo de las cinco principales ligas europeas con más goleadores diferentes (12)

"Quizás dentro del vestuario no se comenta mucho, no se cuentan tantos goleadores distintos, pero sí que es muy positivo y que habla muy bien del trabajo colectivo. Hoy en día no hay un goleador específico con cinco o seis tantos como quizás en otro equipo, pero sabemos que cualquier compañero puede llegar y marcar un gol. Y al final eso es lo que nos da alegría. Isaac está muy feliz si Robbie marca gol, Robbie lo está si Lucas marca... y eso es lo que hace a un equipo. El otro día, cuando Isaac hizo gol ante el Levante, Robbie Ure salió desde el banco a celebrarlo con él en la otra banda".

Aumento de los goles en contra: ha recibido 10 en las últimas tres jornadas; por los seis en las seis primeras citas

"Obviamente son detalles en los que tenemos que volver a mejorar. También, si nos fijamos, muchos de los goles que nos hacen son golazos. La mayoría. El Barça nos hizo tres golazos, el Real Madrid, igual. El segundo gol que nos hace el Levante, golazo también. Los equipos tienen sus virtudes y nosotros intentamos contrarrestar las máximas posibles; pero estamos intentando mejorar en ser un poco más contundentes atrás. Más allá de los resultados de las últimas semanas, lo que más nos duele a nosotros como equipo es que nos hayan marcado esa cantidad de goles".