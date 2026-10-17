El capitán Gabriel Suazo 'ficha' a Pellegrini: "He podido conversar con él y si se confirma será muy positivo para Chile"

El capitán del Sevilla FC -y de la selección de Chile- ensalza la figura del actual entrenador del Real Betis, soñando con el Mundial 2030 y sin enconder que es muy partidario de verle algún día al frente del banquillo de la 'Roja': "Ahora es mi rival y quiero pasarle por encima pero para todos los jugadores será un orgullo tenerle de entrenador"

Puede sorprender escuchar al capitán del Sevilla FC hablar así del entrenador del Real Betis, pero cabe recordar que Gabriel Suazo también es el portador del brazalete y el líder del vestuario en la selección de Chile. Por lo tanto, su opinión sobre Manuel Pellegrini es más que relevante y, en este sentido, no puede ser más positiva. Obviamente, al referirse a él debe remarcar la máxima rivalidad en Sevilla; pero se siente muy orgulloso de todos sus logros y cree que esa sensación es compartida por el resto de sus compañeros en 'La Roja' ante la mera posibilidad de que se haga con las riendas de 'La Roja'.

Gabriel Suazo vota a favor del fichaje de Manuel Pellegrini para la selección de Chile

"Bueno, en Chile siempre se habla mucho de la llegada de Manuel (Pellegrini). Yo, la verdad, lo desconozco totalmente. No sé si se podrá dar o no. Si llega a ser así, es un técnico chileno que es reconocido a nivel mundial y eso para nosotros como chilenos, yo estoy hablando ahora como chileno, es un orgullo tremendo".

"Ha ganado títulos como entrenador en todas partes del mundo y si en algún momento llega a la selección, sea ahora o más adelante, obviamente va a ser un paso importante para todos", ha respondido Gabriel Suazo al ser preguntado por el técnico santiaguino en una entrevista concedida a El Chiringuito en la previa del Real Madrid - Sevilla FC.

"Para todos los jugadores, ser dirigidos por él va a ser un orgullo porque vas a poder aprender muchísimo". "Hoy lo tengo como rival y cada vez que me toque enfrentarlo le voy a querer ganar y pasarle por arriba, obviamente, pero siempre estaré muy orgulloso de todo lo que él ha conseguido como chileno y si en algún momento llega a suceder que él vaya a la selección va a ser muy, muy positivo para todo el fútbol chileno, en general", ha añadido el lateral izquierdo del conjunto nervionense.

La relación de cordialidad entre Suazo y Pellegrini

"Sinceramente, solamente hemos coincidido en los partidos. Nos saludamos, conversamos un poco de muy buena forma y ya está; pero yo antes de venir acá no lo conocía. Obviamente sabía quién era Manuel Pellegrini, pero hasta el día de hoy no ha sido posible tener una charla de fútbol aunque vivamos en la misma ciudad. Somos rivales y es un poco complicado".

"En los partidos ni siquiera hablamos de fútbol: me pregunta por mi hijo, por cómo está la familia acá en Sevilla... En los dos derbis he podido conversar con él y, vuelvo a repetir, si en algún momento se llega a dar esa posibilidad de que vaya a la selección va a ser muy positivo para todo el fútbol chileno".

El Mundial 2030, en España, el gran objetivo de Chile tras perderse los dos últimos

"Si bien ésta no es la generación dorada, la que nos dio tanta alegría, sí es una generación que está trabajando y que se está entregando al máximo por conocerse, por entender cada vez más a su compañero, por llevar esa unión que se está viendo fuera y dentro de la cancha... Por más que hoy no esté decidido aún el técnico, por más que hoy no esté decidido quién va a llevar el rumbo de nuestra selección a ese Mundial 2030, seguramente la base de jugadores es la que está hoy y estoy convencido de que va a dar el máximo por conseguir lo que todo Chile quiere".

"Ése es nuestro pensamiento, nuestra actitud y cada vez que nos juntamos nuestras conversaciones son esas: que en el siguiente Mundial tenemos que estar sí o sí y que nuestros pensamientos van a estar siempre enfocados hacia allá, en competir cada partido, en crecer físicamente, futbolísticamente y mentalmente para poder competir contra grandes selecciones. Queremos llevar a nuestra selección a un Mundial, que hace muchos años que no va y creo que merece estar en el siguiente", ha concluido el carrilero sevillista.